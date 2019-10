Ein unbekannter Mann sprach am Mittwoch in Warendorf einen über 90-Jährigen an und gab sich als alter Bekannter aus. Der Tatverdächtige fuhr mit dem

Senior nach Hause und bot ihm unter einem Vorwand Lederjacken und

Uhren zum Kauf an. Der Warendorfer nahm ihm eine Jacke für 300 Euro

ab. Später stellte sich heraus, dass es sich um ein Kleidungsstück von schlechter Qualität handelt. Am Freitag fuhr der Enkel des Seniors durch Warendorf und entdeckte das Fahrzeug des vermeintlichen Bekannten seines Großvaters an der Hermannstraße. Die Angaben zu dem Auto sowie die Personenbeschreibung waren so gut, dass er sich sicher war, den „Richtigen“ gefunden zu haben. Der Unbekannte stand in einer

Einfahrt, der Enkel parkte ihn zu und rief die Polizei. Diese überprüfte den Italiener, der zahlreiche Uhren und Jacken von schlechter Qualität in seinem Pkw hatte. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher und leiteten gegen den 72-jährigen Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren ein. Eine Recherche ergab, dass es bereits Anfang der Woche zu einem ähnlichen Fall in Warendorf gekommen war.

Die Masche dieser Betrüger sei immer ähnlich, warnt die Polizei. Unter einem mitleidserregenden Vorwand bieten sie den Getäuschten Waren zu einem vermeintlichen Schnäppchenpreis an. Tatsächlich handelt es sich in den bekannt gewordenen Fällen, um Gegenstände von schlechter Qualität, die völlig überteuert verkauft wurden.