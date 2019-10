„So etwas wie in Freckenhorst gibt es nicht überall. Seien sie stolz darauf.“ Treffender hätte Zauberer Schmitz-Backes den Varieté- und Genießerabend zum Auftakt des 33. Freckenhorster Herbstes nicht beschreiben können. Zahlreiche Gäste ließen sich im Festzelt nicht nur die kulinarischen Köstlichkeiten aus der deutschen und italienischen Küche schmecken, sondern auch vom abwechslungsreichen Programm aus Akrobatik, Musik, Comedy und Zauberkunst begeistern.

Für Stammkunden kein Unbekannter war Zauberer Schmitz-Backes. Bereits im Kindesalter vom Zirkus-Fieber infiziert, hat er mittlerweile sein Hobby zum Beruf gemacht. Mit rheinischem Humor und liebenswürdiger Schlagfertigkeit moderierte er – wie bereits im Jahr 2017 – gekonnt den Abend und zeigte manch verblüffende Zauberstücke.

Extra aus Berlin angereist war Till Schleinitz alias TJ-Wheels. Der Künstler hat eine weltweit einzigartige Kombination aus Rollschuhfahren auf einer Mini-Halfpipe und Jonglieren erfunden, die viele Gäste zum Staunen brachte. Kurz vor Ende des Abends betrat er noch einmal die Bühne und zeigte auf Rollbrettern seine Balancekünste.

Unter anderem aus dem Kölner Karneval und dem Fernsehen ist Ingrid Kühne bekannt, die einen Auszug aus ihrem aktuellen Programm „Okay, mein Fehler“ präsentierte. Die Frohnatur analysierte, was alles so schiefgehen und wofür man alles schuld sein kann. Dabei nahm sie kein Blatt vor dem Mund und zog unter anderem über ihren Ehemann her. Zum Abschluss rief sie den Freckenhorstern zu: „Es gibt nichts Schöneres, als wenn man Spaß hat und lacht.“ Bei all den schlechten Nachrichten in der Welt, seien Abende wie dieser Freitag wunderbar.

Gekrönt wurde der Abend zum Schluss mit Carina Crone: Sexy, frech, humorvoll. Für Sängerin Carina Crone, mit bürgerlichem Namen Krogbäumer, war es ein echtes Heimspiel, ist sie doch in der Stiftsstadt aufgewachsen. Mit ihren eigenen Hits „Es eskaliert eh“ und „Malle oder ich“ ist die in Düsseldorf lebende Sängerin momentan dabei, sich einen Namen am Ballermann auf Mallorca zu machen. Aber auch in Discotheken, auf Stadtfesten und im Karneval ist sie ein gern gesehener Gast.

Ein besonderes Dankeschön sprach Christian Murrenhoff, Vorsitzender der Freckenhorster Werbegemeinschaft, der Vereinigten Volksbank Münster eG und der Firma Niehoff Sitzmöbel aus, ohne deren finanzielle Unterstützung der Varieté- und Genießerabend nicht möglich gewesen wäre. Für das leibliche Wohl zeichnete Festwirt Frank Strohbücker verantwortlich.