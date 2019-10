Gelungene Premierenfahrt

Etwas aufgeregt war Dieter Holsträter schon, als er am Montagmorgen in den Bus stieg. Schließlich wartete auf ihn eine Premierenfahrt – als Fahrer des Bürgerbus Süd.

Über zwei Jahre dauerte es bis der Bürgerbus Süd seine ersten offiziellen Fahrten antreten konnte. Im Juni 2017 kam die Idee auf, wie im Norden der Stadt einen Verein zu gründen und auch den Süden Warendorfs mit Hilfe eines Bürgerbusses mobiler zu machen. Nach langen Planungen und bürokratischen Feinabstimmungen startete am Montagmorgen der erste Bürgerbus Süd pünktlich um 8.13 Uhr an der Bushaltestelle in der Walgernheide. Neben Fahrer Dieter Holsträter, der auch Vorsitzender des neuen Vereins ist, waren auch Fahrdienstleiter Paul Bonhoff und Schriftführer Paul Möllmann an Bord – sie wollten sich die Jungfernfahrt nicht entgehen lassen.

„Ich denke, dass wir heute nur sehr wenige Fahrgäste haben, wenn überhaupt“, gab sich Holsträter vor der Fahrt zurückhaltend: „Es muss sich ja erst einmal herumsprechen, dass wir jetzt fahren. Und wann und welche Strecke.“ Zur Überraschung der drei Ehrenamtlichen stiegen aber direkt zu Beginn der Fahrt drei Gäste in den Bürgerbus. Kerstin Weidlich mit Tochter Marie und Edith Meurkes nutzten die neue Möglichkeit, um von der Walgernheide in die Innenstadt zu fahren. Einen Euro für Erwachsene und 50 Cent für Kinder kostet eine Einzelfahrt. „Wir freuen uns, dass es jetzt diese Möglichkeit gibt“, erklärte Kerstin Weidlich. Und auch Edith Meurkes war begeistert vom neuen Angebot: „Ich bin ja auf so was angewiesen. Auto oder Rad fahre ich nicht mehr. Und wenn ich mal zum Arzt muss, ist der Bürgerbus eine tolle Sache.“ Für die ersten drei Fahrgäste gab es zur Premierenfahrt sogar ein Geschenk: Warendorfer Pferdeäpfel.

Insgesamt 26 Haltestellen werden vom neuen Bürgerbus Süd angefahren, unter anderem der Bahnhof, das Krankenhaus, der Markt- und der Wilhelmsplatz und der Friedehof. 34 ehrenamtliche Helfer wechseln sich regelmäßig mit dem Fahren ab. „Sehr gerne können sich aber weitere Interessierte melden. Wir können noch Hilfe gebrauchen“, so Holsträter, der nach den ersten Fahrten am Montag sehr zufrieden war. Die Premierenfahrt ist gelungen. „Und mit der Zeit spielt sich alles noch besser ein.“ Im Laufe der Zeit sollen immer mehr Fahrgäste im Bus begrüßt werden. Von montags bis freitags von 8.13 bis 19.21 Uhr ist der neue Bürgerbus täglich unterwegs. Weitere Informationen und den Fahrplan gibt es im Internet unter www.buergerbus-wafsued.de. Der Verein ist per Mail unter info@buergerbus-wafsued.de erreichbar.