„Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen“, zitiert Claudia Lohmüller , Leiterin der Kindertageseinrichtung St. Johannes der Täufer , ein afrikanisches Sprichwort, und schlug damit elegant den Bogen zum Engagement, das die gesamte Pfarrgemeinde St. Bartholomäus und St. Johanns der Täufer an den Tag gelegt hatten, um zehn Familien die Unterbringung ihrer unter dreijährigen Kinder in der örtlichen Kita zu ermöglichen. Um Platz für eine so genannte GF II-Gruppe, zu schaffen, in der die zehn ein- bis dreijährigen Kinder betreut werden, zogen zu Beginn des neuen Kindergartenjahres 30 Kinder in das zuvor umgebaute Pfarrheim St. Johannes der Täufer um. Der Schreibtisch im Pfarrbüro wich Tischen und Stühlchen im Mini-Format, Tollen statt Tagen ist im ehemaligen, von Kirchenvorstand und Pfarreirat genutzten Sitzungsraum angesagt, und auch die Messdiener räumten ihren Gruppenleiterraum.

„Wir mussten Rettungswege und Brandschutz ertüchtigen“, berichtet Architekt Rüdiger Braun, der intensiv mit Gerlind Holwitt und Stefanie Wüller vom Kirchenvorstand zusammengearbeitet hatte, von der umfangreichen Baumaßnahme, die im Juni begonnen, Stadt und Kreis 80 000 Euro gekostet hatte und bei deren Umsetzung Handwerker ortsansässiger Firmen Hand in Hand gearbeitet hatten. Das Türschild „Pfarrbüro“ am Eingang zu den Räumen der „Schmetterlingsgruppe“ erinnert daran, dass die Nutzung der neuen Räume lediglich als Interimslösung gedacht ist, wie Pfarrer Rainer Hermes und die stellvertretende Bürgermeisterin Doris Kaiser während der Einweihung am Dienstagvormittag betonten. Schon im Frühjahr solle mit der Erweiterung der Kita St. Johannes der Täufer begonnen werden. Mit 930 000 Euro wird der geplante Anbau nach Aussage von Stadtjugendpfleger Ansgar Westmark zu Buche schlagen. „Die Förderung ist abgesichert“, betont Westmark. Je 235 000 Euro übernähmen Stadt und Bistum, der Rest werde über Fördermittel von Kreis und Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) finanziert.

Hellauf begeistert von der Interimslösung zeigt sich neben den Kindern, dem um fünf Erzieherinnen aufgestockten Team und den Vertreterinnen des Elternrates, Kita-Leiterin Claudia Lohmüller, die freimütig bekennt: „Es fühlt sich nicht nach Übergang an.“