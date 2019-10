„Action“ am Eröffnungstag

Warendorf -

Sabrina Sonntag begrüßt als Filialleitung an diesem Morgen alle Kunden persönlich. Regionalleiter Steve Freitagsmüller unterstützte sie dabei. „Wir haben hier eine super Lage. In Münster und Harsewinkel haben wir bereits Filialen. Jetzt sind wir genau in der Mitte und schlagen eine Brücke“, bemerkte Freitagsmüller. Mit „Action“ ist jetzt ein großer Non-Food Einzelhandel aus den Niederlanden am Warendorfer Bahnhof angesiedelt.