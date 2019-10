Vor allem in den Geschäften ist jede Menge los. Elisabeth und Ludger Wauligmann sind extra aus Greven angereist, um die Gunst des gemütlichen Bummelns zu nutzen. Bei Ebbers werden sie fündig und erstehen eine schwarze Jeans. „Wir freuen uns, mal ohne Blick auf die Uhr einkaufen zu können“, freut sich das Ehepaar.

Rita Großmann macht indessen im Reisebüro Lückertz bei einem Städtequiz mit. Zu gewinnen gibt es Reisegutscheine. „Das könnte ich gut gebrauchen“, hofft die Warendorferin darauf, dass Fortuna ihr wohl gesonnen ist. Am Salon Kamm um die Ecke kann man ebenfalls etwas gewinnen. Das Team hat eine Verlosung für den guten Zweck organisiert. „Wir wollen helfen und sammeln für den Verein „Hilfe für Senegal“, erklärt Inhaber Dirk Jansen. Hungrig muss auch kein Besucher bleiben. Es duftet nach Reibekuchen und Bratwurst. Da bleibt so manch einer gerne stehen.

Am Laurentiuskirchplatz haben sich einige Stände platziert. Darunter ist auch Hugo Imholt. Er verkauft Engel und Sterne aus Holz. Ganz zufrieden ist Imholt nicht. „Das Wetter ist nicht ideal“, muss er zugeben.

Da ist am Schweinemarkt schon mehr Betrieb. Hier findet der Herbstmarkt statt. Die Altstadtfreunde haben zusammen mit einigen Unterstützern verschiedene Stände aufgebaut, um mit den Erlösen eine alte Scheune am Neuenhof zu restaurieren. „Wir wollten den Schweinemarkt neu beleben, und das ist uns gelungen“, sagt Laurenz Sandmann. Der Vorsitzende der Altstadtfreunde freut sich über die gute Resonanz. Unter anderem können die Besucher sich an einer spanische Gemüsesuppe erfreuen, es gibt Duftkissen, Traubengelee, dessen Trauben direkt am Neuenhof gepflückt wurden und Sachbücher über Warendorf. „Es ist ein Kreislauf. Wir wollen die Scheune erhalten. So etwas gibt es ja kaum noch“, betont Laurenz Sandmann.