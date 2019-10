Einige Kollegen saßen schon seit Stunden auf dem Trecker, um gegen ihrer Meinung nach überzogene Agrar-Gesetzgebung zu protestieren. Walter Twehues, Milchviehbesitzer aus Sassenberg, und der Hoetmarer Bauer Paul Schwienhorst möchten lieber anders auf das Leben eines Landwirts zu sprechen kommen. Und das am liebsten direkt mit Verbrauchern. Nachdem die im „Scala“ das Farmerleben von John und Molly kennengelernt haben. Der Film „Unsere große kleine Farm“ überzeugte ziemlich viele Kritiker. Weil er den Wandel von zwei Großstadt-Existenzen zu einem Paar dokumentiert, das auch im wirklichen Leben seine „große kleine Farm“ ökologisch bewirtschaftet – John und Molly eben.

„Es ist eine gute Sache, ihn auch auf Warendorfs Leinwand zu holen." Johannes Austermann über den Film

Genau so echt will Kino-Betreiber Johannes Austermann gern die Diskussion erleben, die er wegen der aktuellen Kritik von und an Landwirten gerne nach der Aufführung des Films am Sonntag ab 11.15 Uhr anbietet. „Gäste haben mich schon auf den Film angesprochen und ich dachte, es ist eine gute Sache, ihn auch auf Warendorfs Leinwand zu holen.“ Schließlich sei die Stadt ländlich geprägt, und außerdem komme auch seine Familie ursprünglich aus diesem Beruf – auch wenn er selbst das nicht erlebt habe.

Ein „brandaktuelles Thema“ spielt der Film auch für Walter Twehues. Als Milcherzeuger seien seine Kollegen und er reine „Restgeldempfänger“, nachdem sich Handel, Verpacker und Molkereien bedient haben. „Dann bleibt am Ende irgendwas zwischen 20 und 40 Cent übrig. Und für 20 Cent kann keiner einen Liter Milch erzeugen – egal, ober er 1500 oder weniger Tiere hat.“

Einladung zur offenen Diskussion

Paul Schwienhorst, der selbst von herkömmlicher auf ökologische Erzeugung umgestellt hat und einen Ferienhof betreibt, kennt den in der Matinee-Reihe zu sehenden Film zwar noch nicht, hat aber davon gehört, dass der unter Verzicht auf Klischees diesen sieben Jahre lang beobachteten Wandel biografisch nachzeichnet. „Ich durchlebe das zurzeit noch – fünf Jahre sind um“, so Schwienhorst. Er unterhalte sich lieber mit Menschen über seine Arbeit, als zu demonstrieren – so wie auch mit seinen Gästen. Dabei spricht er nicht nur über die Ernährung der Bevölkerung, sondern auch über Dinge wie Bewahrung der Schöpfung oder soziale Landwirtschaft. Wie die beiden Bauern das Interesse an dem 91 Minuten langen Film einschätzen? „Die Diskussionsbereitschaft ist von bis“, meint Walter Twehues. Auch er will gerne reden. Denn die Positionen Bauer/Verbraucher seien inzwischen so verhärtet: „Viele Kinder mögen es in der schule nicht mehr sagen, dass sie vom Hof kommen . . .“