Das Schadstoffmobil kommt ab 2020 donnerstags und nicht mehr am Samstag – jedenfalls, wenn die politischen Gremien der Beschlussempfehlung der Klärwerksleitung folgen. Es gäbe zwar Möglichkeiten, weiterhin an Samstagen seinen privaten Sonderabfall am Mobil der Firma Lönne loszuwerden. Doch die sind teils so kompliziert, dass es aus Sicht der Fachverwaltung einfacher wäre, künftig in Warendorf und den Ortsteilen den Donnerstag zu wählen. Im Betriebsausschuss am kommenden Dienstag gibt es dazu ab 17 Uhr im Saal des historischen Rathauses Einzelheiten.

Eine Annahme von Schadstoffen am Samstag wäre nach Auskunft der Abfallwirtschafts-Gesellschaft, des Vertragspartners der Stadt, weiter nur dann möglich, wenn die Stadt der Entsorgungsfachfirma eine abschließbare Fläche zur Verfügung stellen könnte. Dort könnte dann ein Lkw-Aufsatz abgestellt werden. Das Fachpersonal würde dann zu den Entsorgungsterminen am Samstag mit dem Pkw kommen – und dadurch nicht mehr gegen die Lenk- und Ruhezeitenverordnung verstoßen, was sie jetzt tun.

Brandschutzkonzept dauert bis zu einem Jahr

Allerdings käme für die Stadt als einzige abschließbare Fläche der Wertstoffhof infrage. Dafür braucht sie eine Genehmigung zum Lagern von Sondermüll nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz. Die hat sie nicht – sie zu bekommen, macht unter anderem ein Brandschutzkonzept nötig. Das dauert neun bis zwölf Monate. Ohne eine solche Genehmigung ist die Annahme von Schadstoffen auf dem Wertstoffhof verboten.

Außerdem dürften die Schadstoffe nur 24 Stunden auf dem Gelände lagern betragen darf. Weil sie also noch am Samstag oder Sonntag abgefahren werden müssten, würden wiederum die Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten.