In der Mühle wird es schräglagig

Mainstream ist Klaus Seligers Sache nicht. Schon gar nicht, wenn es um Musik geht. Blues, Rock, Kammermusik höre er gerne, allerdings unter einer Voraussetzung: Es dürfe nicht zu konventionell sein. „Ich höre gerne Musik, die eine gewisse Schräglage hat“, sagt der Holzbildhauer aus Bielefeld, der im Frühjahr sein Atelier in der Milter Mühle eingerichtet hat und hier künftig regelmäßig Ausstellungen, Konzerte und Lesungen anbieten möchte. Zum Auftakt am Samstag, 26. Oktober, 19 Uhr, hat er ein Trio eingeladen, dessen Musik Seligers Ansprüchen auf jeden Fall gerecht wird.

Zwei Drittel des Trios – der Cellist Willem Schulz und Sänger und Percussionist Joachim Raffel – gehören dem internationalen Netzwerk Sounding Arts an und kooperieren seit 2012 künstlerisch, unter anderem mit dem amerikanischen Gitarristen Steve Gibbs im Trio NAMU 3.

Seliger hatte NAMU 3 vor fünf Jahren bei einem Konzert in Bielefeld erlebt und war geflasht: „Das war eine Wahnsinnsreise, die Musik hat mich mitgezogen. Das ist informelle Musik mit Sogwirkung“.

Da Gibbs längere Zeit ausfällt, haben Schulz und Raffel den in Münster lebenden Gitarristen Erhard Hirt mit seiner Dobro zum akustischen Konzert in die „großartige Location“ eingeladen. „Das wird ein Blind date“, freut sich Joachim Raffel auf das erste musikalische Zusammentreffen mit Hirt. „Wir haben noch nie zusammen gespielt.“

Hört man in eines der mittlerweile vier NAMU 3-Alben hinein, ahnt man: Auch mit „Hirt / Schulz / Raffel“ wird es am Samstag in der Mühle ganz nach dem Gusto des Hausherrn zugehen: extrem schräglagig. Tatsächlich dürfen die Besucher, die sich bereits ab 17 Uhr in der Mühle die Arbeiten Seligers anschauen können und von Gaby Bücker (Weinhandel Rebgarten) mit feinem Wein verwöhnt werden, keine gefälligen Hits erwarten.

Und wer den Namen Raffel bislang mit der Reihe „Jazz Live“ im Dachtheater des TaW assoziierte, wird den Musiker hier von einer ganz anderen Seite kennenlernen.

„Unsere Musik polarisiert“, verspricht Raffel nuancenreiche, improvisierte Musik zwischen Melodie und reinem Geräusch. Musik mit melodischen Anteilen, aber auch geräuschhaften Abstraktionen, Musik mit harten Brüchen, die aber auch immer wieder variierenden Mustern folge. Im Grunde sei sie der zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion wechselnden Malerei vergleichbar, findet der Pianist, der am Samstag im Werkstattraum der Mühle Udu, spielen wird und selbst eine ererbte Konfektdose mit Blümchendeckel zum Schlaginstrument umfunktioniert: „Das ist Actionpainting in sound“.

Bereits für den 16. November (Samstag) ist unter dem Motto „Kaling bläst und Möllmann liest“ das nächste Event geplant. Nachdem Norwegen das Gastland der gerade zu Ende gegangenen Frankfurter Buchmesse war, lautet das Thema „Im hohen Norden“. Regisseur Gunther Möllmann wird norwegische Literatur lesen. Passend dazu spielt Andreas Kaling an Saxofon und Bass-Klarinette norwegische Kompositionen.

Der Eintritt zum Konzert mit dem Musiker-Trio Hirt / Schulz /Raffel an diesem Samstag ist frei. Gleichwohl, so Seliger, sei ein „freudiger Austrittsbeitrag hoch willkommen“.