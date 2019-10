Bekannte Graffiti-Wand: Wie geht es weiter?

Vor einigen Jahren wurde Warendorf um eine Sehenswürdigkeit reicher. Als solche kann man die bunt besprühte Wand am Brinkhaus-Gelände definitiv bezeichnen. Nicht nur Einheimische lassen sich hier gerne fotografieren, die Mauer ist inzwischen zu einer kleinen Touristen-Attraktion geworden. Doch jetzt gibt es Ärger. Dem Warendorfer Künstler Smoe alias Andreas Plautz , der für das Einstein- und die Weltraumkatzen-Bilder verantwortlich zeichnet, ist jüngst untersagt worden, hier weiter zu sprühen. Jetzt startet er einen Aufruf.

Seit 12 Jahren an Mauer aktiv

„Seit zwölf Jahren bin ich an dieser Mauer aktiv gewesen“, erklärt Plautz, der sich ärgert, dass er und andere Sprayer sich nicht weiter an der Mauer künstlerisch austoben können. „Damals habe ich eine offizielle Genehmigung der Firma Brinkhaus bekommen, die es mir erlaubt hat, die Wand zu besprühen.“ Smoes Werke, die er, auch gemeinsam mit international renommierten Künstlern, geschaffen hat, sind in den vergangenen Jahren zu einer richtigen Attraktion geworden.

Foto: Jonas Wiening

Die Katzen mit Laseraugen oder Weltraumhelm oder das Porträt von Albert Einstein sind inzwischen fast jedem Warendorfer bekannt. Die Mauer, die jedem Emssee-Spaziergänger sofort ins Auge fällt, ist zudem eines der beliebtesten Motive der Emsstadt geworden. Hunderte haben hier schon für Erinnerungsbilder oder Profilfotos für die Sozialen Netzwerke posiert. „Sogar Hochzeitsbilder, Bandfotos oder Urlaubsfotos von Touristen sind hier schon entstanden“, freut sich Andreas Plautz, dass seine Kunst so gut ankommt.

Gesprächsbereite Eigentümer

Dass er jetzt nicht mehr sprühen, seine Werke überarbeiten oder neue schaffen darf, ist für ihn nicht verständlich. Nach der Insolvenz der Firma Brinkhaus, hatte Smoe zwar keine offizielle Genehmigung mehr für seine künstlerischen Arbeiten an der Wand – in Absprache mit dem Insolvenzverwalter wurden neue Graffiti aber geduldet.

Bis sich Ende August eine Zeugin bei der Polizei meldete, die zwei Sprayer in der Nacht beobachtete, als diese versuchten, sich an der Wand zu verewigen. Die Beamten meldeten dies den neuen Eigentümern des Brinkhaus-Geländes, der Firma Arning Bau in Steinfurt. Diese hatte nie eine Erlaubnis zum Besprühen der Wand ausgestellt und stellte auf Nachfrage der Polizei Strafanzeige. „Uns war diese Wand und deren Bedeutung aber auch nicht wirklich klar“, gibt Oliver Hock von Arning Bau auf WN-Nachfrage zu und zeigt sich gesprächsbereit, was die weitere künstlerische Nutzung der langen Mauer angeht.

Foto: Jonas Wiening

Bitte um Fotos

Künstler Andreas Plautz möchte den neuen Eigentümern des Brinkhaus-Geländes, zu dem auch die Mauer gehört, jetzt zeigen, wie beliebt die Straßenkunst ist. Er ruft dazu auf, dass ihm die Warendorfer Fotos der Graffiti-Wand per Mail (smoe@smoenova.de) schicken oder ihn bei Instagram (@smoenova) zu verlinken, damit er mit den Bildern die Attraktivität der Mauer untermalen kann und so von der Firma Arning Bau eine neue Genehmigung für das Besprühen der Wand bekommt – zumindest so lange die Mauer noch steht.

Denn in Zukunft wird diese wohl, im Rahmen der Umgestaltung der Emsinsel, abgerissen werden. Dann wünscht sich Andreas Plautz eine neue Wand, an der sich auch andere Sprayer ausprobieren können. „Am Skaterplatz wäre so etwas ideal“, sagt Smoe, der hofft, dass die Stadt ein solches Projekt unterstützen würde.