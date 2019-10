Sie sind als Dehnungsfugen ausgelegt. An einigen Stellen rund um das neue Pflaster des Marktplatzes tun sie das allerdings im zweiten Jahr nach der Generalsanierung 2017 in die falsche Richtung: nach oben. Die gegossene Masse löst sich von den Steinen, die sie eigentlich lückenlos verbinden sollen. Ein Reklamationsfall.

„Ja, das wissen wir“, sagt Niels Hermann , Teamleiter Tiefbau der Stadtverwaltung, am Donnerstag, von den WN darauf angesprochen. Die schwarze, gegossene Dehnfuge ist bautechnischer Standard, weil sich geschlossene, fest verbundene Steinflächen je nach Temperatur unterschiedlich ausdehnen oder zusammenziehen. Ähnlich ist das in gefliesten Räumen dort, wo waagerechte auf senkrechte Fliesenflächen stoßen.

Dort, wo verschiedene Flächen aufeinandertreffen, in diesem Fall also die Pflasterstreifen vor den Häusern um den Marktplatz, kommt zunächst eine Rundschnur in die einmal um den ganzen Platz führende Fuge, danach wird vergossen. „Dieses Material ist gerade für Naturstein geeignet“, so Herrmann. Es reiche beim Einbau aber schon eine nicht ganz saubere oder nasse Stelle, dann binde die Fuge nicht vernünftig ab und löse sich halt. „Wir schreiben die Firma im Rahmen der Gewährleistung an, dass da zwei, drei Stellen ausgebessert werden müssen.“

An diesen Passagen müsse das Material dann entfernt, die Steinflanken gesäubert, ausgeblasen und getrocknet werden, dann sei das schnell erledigt: „Das ist kein großer Mangel.“

Der Marktplatz war nach langer kontroverser Debatte ab Anfang 2017 saniert worden. Der jüngste Schritt der Neufassung begann mit der Installation der Boden-Einbaustrahler vor wenigen Wochen; das Beleuchtungskonzept ist die optische Vollendung der Umgestaltung