Tanztraining in der Fliesenausstellung

Als Frieda Höft , langjähriges Tanzmariechen der KG Silber-Blau, in der vergangenen Karnevalssession ankündigte, die Tanzschuhe Ende 2019 an den Nagel zu hängen, um sich dem Abitur und danach einer Ausbildung zu widmen, machte sich das Karnevalskomitee auf die Suche nach einer geeigneten Nachfolgerin. Die Komitee-Mitglieder Helene Weiser und Franz Stammler wurden rasch fündig. In der eigenen Familie.

Enkelin Samantha Breuer tanzt seit zwei Jahren in einer der Showtanz-Formationen von Olga Altergott und hat auch in der Poggen-Arena schon auf der Bühne gestanden. Allerdings noch nie alleine. Gleichwohl beantwortete sie die Frage ihrer Großeltern, ob sie sich vorstellen könnte, das neue Tanzmariechen der Karnevalsgesellschaft zu werden, mit einem spontanen Ja. Dass sie mit Beginn der Karnevalssession 2019/20 in große Fußstapfen treten wird, bekümmert die Schülerin der Bischöflichen Realschule ebenso wenig wie die Tatsache, dass sie am 15. November, dem Pripro-Abend, erstmals als Solomariechen vor einem großen Publikum stehen wird.

Lampenfieber? Samantha schüttelt entschieden den Kopf. „Sie reitet auch Turniere, da ist sie es gewohnt, vor Publikum aufzutreten“, erklärt Yvonne Breuer, die in jungen Jahren selbst in einer Formation der Spille getanzt, ihrer Tochter diese Leidenschaft offenbar vererbt hat und sie daher nach Kräften unterstützt. So zogen Mutter und Tochter gemeinsam los, um zu dem bereits vorhandenen Kostüm, das in den Schultern noch ein wenig üppig wirkt, einen passenden Hut zu kaufen. Yvonne Breuer hilft beim Schnüren der im Internet bestellten Tanzschuhe und kutschiert ihre Tochter seit dem 12. September jede Woche zum Training, das inmitten der Fliesenausstellung von Thomas Heeck stattfindet.

Samanthas Trainerin ist Franzi Wiermer. Ursprünglich sei ihre eigene Trainerin, Jana Schneider, gefragt worden, ob sie Samantha trainieren könne, erzählt die 24-jährige Hoetmarerin, die selbst seit ihrem sechsten Lebensjahr tanzt und der Garde des KCH angehört. Weil Jana Schneider keine Zeit hatte, habe sie sich bereiterklärt, das Training zu übernehmen. „Sie macht das echt super“, attestiert Franzi ihrem Schützling Talent und eine schnelle Auffassungsgabe. Einmal demonstrierte Schrittkombinationen setze sie sofort um. Zwei Tänze studieren Franzi und Samantha zurzeit ein. Zur Musik aus „Bibi & Tina“ und „Frozen“ (Die Eisprinzessin) hat Franzi Wiermer eine anspruchsvolle Choreographie geschrieben, die Samantha alles abverlangt. Auch einen Spagat. Um diesen in Perfektion zu beherrschen, ist für die Freckenhorsterin jeden Tag Gymnastik angesagt.

Samanthas ersten großen Auftritt während der Pripro am 15. November (Beginn 20.11 Uhr im Saal Huesmann) wird ihre Trainerin leider verpassen: „Ich muss an dem Abend selber tanzen, weil in Hoetmar auch Pripro ist.“ Doch beim Kinderkarneval im Stiftshof Dühlmann und bei der närrischen Sitzung im Februar werde sie auf jeden Fall dabei sein, verspricht Franzi Wiermer.

Eine gewisse Affinität zum Karneval habe ihre Tochter wohl von ihrem im vergangenen Jahr leider verstorbenen Opa geerbt, vermutet Yvonne Breuer. Als Kölner und echter Karnevalsjeck wäre er ganz gewiss sehr stolz auf Samantha, das neue Solomariechen der KG Silber-Blau Freckenhorst, gewesen.