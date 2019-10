Um die Erholungsaufenthalte der Kinder und Jugendlichen aus Swensk zu finanzieren, die seit fast 30 Jahren einige Sommerwochen in Milte verbringen, ist die Kolpingsfamilie auf Spenden angewiesen. Nachdem im vergangenen Jahr ein Kalender mit Ansichten aus Milte, Einen und Müssingen ein erkleckliches Sümmchen in die Kasse gespült hatte, haben Leonie Mesch, die für das Layout verantwortlich zeichnet, und die Fotografen Jürgen Hafer-Schoppmann, Annette Wörmann, Stefan Jahn, Gottlieb Weber und Dr. Hermann Mesch nun einen weiteren Kalender konzipiert, der am heutigen Samstag zwischen 8 und 10 Uhr im Pfarrheim erstmals zum Kauf angeboten wird.

Der Kalender mit stimmungsvollen Fotos aus Milte, Einen und Warendorf kostet zehn Euro. Der Erlös ist für die Erholungsfreizeit der Tschernobyl-Kinder 2020 in Einen-Müssingen und Milte bestimmt. Erhältlich ist der Kalender, der sich natürlich auch hervorragend als Geschenk eignet, in der katholischen Bücherei Milte während der Öffnungszeiten sonntags von 9.45 bis 11.30 Uhr und dienstags von 16.30 bis 17.30 Uhr, bei Familie Mesch, ✆ 0 25 84 / 5 34, in der Bücherei in Einen sonntags von 10.45 bis 12 Uhr, donnerstags 15.30 bis 17 Uhr, im Heimathaus Einen sonntags zu den Öffnungszeiten sowie bei allen Gasteltern in Milte und in Einen-Müssingen.