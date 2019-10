Erster Platz für Bonkamp

Zum fünfzehnten Mal bereits fand am Wochenende die Kaninchenschau des Zuchtvereins W546 Warendorf in Einen auf dem Hof Reckermann statt. Offiziell eröffnet wurde sie am Samstagnachmittag durch die stellvertretende Bürgermeisterin Doris Kaiser , die auch die Siegerehrungen vornahm.

Eigentlich wäre es die 16. Schau auf dem Hof Reckermann gewesen, doch musste die Ausstellung 2016 aufgrund zahlreicher Kaninchenerkrankungen ausfallen. In diesem Jahr hatten die acht ausstellenden Züchter keine Probleme, die Ausstellung zu füllen, und so zeigten sich knapp 100 Tiere vom Großchinchilla über Zwergwidder bis zum Havanna und vielen anderen Rassen in allen Größen und Farben.

Auch die Preisrichter, die die Tiere bereits am Freitag bewerteten, waren von der großen Vielfalt bei der Schau positiv überrascht. Oftmals würden auf vergleichbaren Schauen nur zwei bis drei Rassen gezeigt. Auch die Qualität der Zuchttiere war, wie in jedem Jahr, sehr gut.

So wurde Hans-Wilhelm Bonkamp mit seinen „Hasenkaninchen rot-braun“ und 386,0 Punkten erster Vereinsmeister. Platz zwei errang Reinhold Leißing mit seinen Farbenzwergen und 384,5 Punkten, und nur ganz knapp dahinter erreichte Vereinsvorsitzender Norbert Weißen mit seinen Burgundern und 384,0 Punkten den dritten Platz. Das beste Tier der Schau hatte Heinrich Strohbücker, der ein Havanna Kaninchen mit 97,0 Punkten ausstellte.

Doch nicht nur Kaninchenzüchter kamen an diesem Wochenende auf ihre Kosten. Erstmals gab es eine Fotoecke, bei der sich Groß und Klein mit oder ohne Kaninchen ablichten lassen und die Fotos gleich mit nach Hause nehmen konnten. Für die eher Technikbegeisterten wurde eine Modelleisenbahn aufgebaut, und wie in jedem Jahr lockten wieder ein Malwettbewerb und eine große Tombola. Die Partner der Züchter hatten außerdem jede Menge Kuchen gebacken. Alles in allem war es eine schöne Veranstaltung, ganz im Zeichen des Kaninchens, und Weißen freut sich bereits darauf, im Herbst kommenden Jahres die 16. Kaninchenschau auf dem Hof Reckermann zu eröffnen.