Der Kinosaal als Diskussionsforum: Im Warendorfer Kino Scala wurde gestern Mittag über die Landwirtschaft diskutiert. Auf Anregung der Landwirte Paul Schwienhorst (Hoetmar) und Walter Twehues (Sassenberg) hatte Scala-Betreiber Johannes Austermann eine Sonderaufführung des Films „Unsere große kleine Farm“ ins Programm aufgenommen, und den großen Kinosaal zur anschließenden Diskussionsrunde zur Verfügung gestellt. Im Film dokumentierte Filmemacher John Celly, wie er gemeinsam mit seiner Frau Molly aus der Stadt auf eine alte Farm gezogen ist, und diese trotz vieler Rückschläge nach ökologischen Gesichtspunkten wieder zum Leben erweckt hat. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. In beeindruckenden Naturaufnahmen zeigt der Film, wie aus dem toten Boden eine belebte Naturfläche wurde, die nicht nur landwirtschaftlichen Nutztieren und Pflanzen, sondern zahlreichen Insekten und Mikroorganismen zur Heimat wurde.

So wurde fast schon ein zu romantisches Bild der Landwirtschaft abgeliefert: „Im Film wird nicht auf die Wirtschaftlichkeit eingegangen“, skizzierte Walter Twehues im Rahmen der anschließenden Diskussion das Problem der Landwirte, die mit ihrer Arbeit ihren Lebensunterhalt erwirtschaften müssen. Der Verbraucher habe mit seinem Kaufverhalten viel in der Hand, bemängelten gleich mehrere der Anwesenden die Mentalität, billiges Fleisch einzukaufen oder gar, dass es auch in Warendorf Supermärkte gebe, in denen zwar argentinisches, aber kein deutsches Rindfleisch mehr zu kaufen sei. Dabei seien die Produktionsbedingungen in Südamerika deutlich weniger gut kontrolliert als in Deutschland, bekräftigte Walter Twehues die Aussagen.

Mit Blick auf die im Film gezeigte Belebung des Bodens machte ein Besucher, der ebenfalls Landwirt ist deutlich, dass auch in der konventionellen Landwirtschaft über Zwischenfrüchte und weitere Maßnahmen der Boden verbessert wird: „Auch unser Boden lebt.“ Inzwischen werde deutlich weniger gespritzt, als es vor Jahren noch der Fall gewesen sei.

Deutlich wurde in der Diskussion auf jeden Fall, dass die Probleme rund um die Landwirtschaft komplexe Themenfelder berühren, die global betrachtet werden müssen. „Das ist eine gesellschaftliche Verantwortung, die wir da tragen“, fasste Paul Schwienhorst zusammen und rief die Verbraucher dazu auf, regional zu kaufen und mit Landwirten ins Gespräch zu kommen.