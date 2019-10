„Drei niehe Fraulüüe för Hinnek“, eine plattdeutsche Komödie in drei Akten, von Bernd Spehling, wobei die plattdeutsche Fassung von Wolfgang Binder stammt, hat am Samstag, 2. November um 19.30 Uhr (Umtrunk ab 19 Uhr) Premiere im Stiftshof Dühlmann. Die Laienspielschar der Kolpingfamilie Freckenhorst probt seit Mitte des Jahres für dieses Theaterstück.

Eigentlich müsste alles klappen nach so vielen Leseproben und einem gerade abgeschlossenen Intensivwochenende, das Regisseur August Weiser wegen der im Vergleich zu den Vorjahren wenigen Bühnenproben kurzfristig angesetzt hatte.

Die Schauspieler der Laienspielschar der Kolpingfamilie Freckenhorst feilen immer noch an Kleinigkeiten bei Aussprache und Ausdruck, Gestik und Mimik. Sie wollen möglichst perfekt werden, zumal es – die Besucher werden es erleben – in diesem Stück, sehr viele Dialoge gibt, deren Reiz in schneller Widerrede und spontanen Reaktionen der Beteiligten liegt.

Zur Handlung: Zunächst kommt ein vor allem in der heutigen Zeit bekanntes Problem auf. Vater ist plötzlich allein. In diesem Fall hatte seine Frau die „Nase voll“ und hat sich von ihm getrennt. Die erwachsenen Kinder sind beruflich angespannt, haben Familie mit Kindern, wohnen nicht am Ort und können sich deshalb nicht um die notwendige Pflege des „Alten“ kümmern. Zudem gestaltet sich dann auch noch die Suche nach einem Heimplatz schwierig und eine Pflegekraft, die diese Aufgabe in der häuslichen Umgebung übernehmen könnte, lässt sich nicht so schnell finden. Nun beginnt aber das Komödiantische dieses Stücks. Theo, Sohn von Vater Hinnek, findet schnell eine Seniorenwohnung, die vier Personen Platz bietet und in der drei Frauen schon längere Zeit wohnen. Diese drei völlig unbekümmerten Damen haben hier das Sagen und lassen sich auch nicht lange bitten. Schnell nehmen Emily, Ella und Elke ihn mitsamt ihrer Hippie-Vergangenheit, lasziver Unbekümmertheit und Vorliebe für kuriose Ideen zur Rentenaufbesserung, in ihre Mitte. Hinnek ist zunächst überhaupt nicht angetan von so viel umsorgender Weiblichkeit – er will lieber wieder allein Zuhause sein. Aber Theo überzeugt ihn, dass er hier gut aufgehoben ist und es ihm nicht langweilig wird. So beginnt ab jetzt für Hinnek ein lustiger Rausch auf der Überholspur des Lebens. Von dieser Wandlung erfährt Sylvia, seine von ihm getrennt lebenden Frau, und lässt plötzlich wieder den eigentlich tot geglaubten, weiblichen Jagdinstinkt lebendig werden. Sie beschließt, sich ihren Mann zurückzuholen! Ob es gelingt? Das erfahren die Besucher am 2. November. Sie dürfen gespannt sein, welche Höhen und Tiefen die Beteiligten erleben, welche Verlockungen geboten werden, um zu überzeugen, dass man (frau) die Richtige ist für ein gemeinsames Leben im Alter, von dem man zunächst aber nichts wissen will.