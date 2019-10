Durchweg begeisterte Reaktionen Ende 2018, dadurch beflügelt gleich die Warmzeit-Variante „Sommer-Lounge“ – so war das neueste Format von Warendorfs Freiluft-Veranstaltungen bei seinen beiden Premieren gestartet. Und jetzt das: „Aus organisatorischen und finanziellen Gründen werden wir in diesem Jahr die Winter-Lounge nicht durchführen“, äußert sich Wirte-GbR-Sprecherin Anita Rendón knapp zur WN-Anfrage am Dienstag. Das Gerücht, das seit wenigen Tagen durch die Stadt unterwegs ist, ist damit bestätigt. Antworten auf die daraus entstehenden Fragen? Zunächst nicht. Dafür müsste dann Anfang der Woche ein Pressegespräch her, so Rendón, die nach eigenen Angaben zurzeit beruflich unterwegs ist. Die anderen Mitglieder der GbR hatten sich auf sie als Sprecherin geeinigt, schweigen.

„ Wir werden es definitiv 2019 wieder machen. Wir werden es definitiv 2019 wieder machen. “ Peter Grewer nach der Premiere 2018

Die Streichung der Lounge kommt überraschend. Auch für die Stadt: André Auer, Teamleiter Veranstaltungen und Stadtwerbung, erfuhr aus der WN-Redaktion davon und war bislang auch für seine Planungen von einer Wiederholung der Lounge im Dezember ausgegangen.

Die Erstbewertung hatte sich Ende 2018 noch so gelesen: „Wenn es nach den Veranstaltern geht, gibt es auch 2019 wieder eine ,Winter Lounge‘.“ So hatte es GbR-Mitglied Peter Grewer im positiven Echo der Kundschaft damals noch verkündet. Trotz des dürftigen Wetters war der Zuspruch so gut gewesen, dass für Grewer und seine Kollegen damals klar war: „Wir werden es definitiv 2019 wieder machen.“ Grewer sprach von „einer derart riesigen Positiv-Resonanz“ beim Publikum, dass man gar nicht anders habe entscheiden können – trotz Minus in der Kasse.

Die Winter-Ausgabe war als gemütliche Abwandlung des Winter-Wäldchens gedacht, die Teile des vorhandenen Hüttendorfes nutzt, um noch ein paar entspannte Stunden außerhalb des klassischen Weihnachtsmarktes erleben zu können.

Daraus entwickelte die Veranstaltergemeinschaft dann die Sommer-Lounge vom 5. bis 7. Juli – diesmal wenigstens teils mit fürs karibische Flair passendem Wetter auf dem Sand, den die Wirte auf dem Marktplatz hatten verteilen lassen.