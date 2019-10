Der Jahresabschluss des Abwasserbetriebes Warendorf für das Wirtschaftsjahr 2018 stand auf der Tagesordnung des jüngsten Betriebsausschusses am Dienstagabend im Ratssaal ziemlich weit oben. Mit einer Bilanzsumme von 63 542 397 Euro (Vorjahr: 61 990 294 Euro) und einem Gewinn von 1 065 439 Euro (Vorjahr: 1 036 529 Euro) wurde er beschlossen. Und aufgrund der Tatsache, dass dieser Jahresabschluss auch von der INTECON GmbH als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ein uneingeschränktes Testat erhalten hat, wurde dem Betriebsleiter der Abwasserbetriebe Warendorf, Ralf Bücker, per Ausschuss-Beschluss für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung erteilt (vorbehaltlich eines uneingeschränkten Testates der Gemeindeprüfungsanstalt). Sven Spreckelmeier (INTECON) präsentierte den Ausschussmitgliedern am Dienstag die Grundlagen der Prüfung des Jahresabschlusses 2018. Und hatte nichts zu bemäkeln: „Der Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt Chancen und Risiken dar. Es kann ein uneingeschränktes Testat dafür vergeben werden.“ Und noch mehr gab der Wirtschaftsprüfer nach einer Präsentation und Analyse des dazugehörigen Zahlenwerks den Ausschussmitgliedern mit auf den Weg: „Bei dem Abwasserbetrieb Warendorf handelt es sich um einen sehr gut aufgestellten Eigenbetrieb der Kommune, der nachhaltig in die Zukunft wirkt. Ich habe in meiner 25-jährigen Tätigkeit schon so viele Betriebe gesehen, die einfach nur so in den Kommunen mitgemacht wurden. Hier in Warendorf ist dieser Betrieb wirklich sehr gut aufgebaut. Da kann ich als Prüfer sagen, dass dieser auch nachvollziehbar und nachhaltig wirkt.“ Prompt gab es für so viel Lob natürlich auch den entsprechenden Dank zurück – nicht nur vom Leiter der Abwasserbetriebe, sondern auch von den Mitgliedern des Ausschusses.