Für eine Kultur der Achtsamkeit

Die Pfarrei Ss . Bartholomäus & Johannes der Täufer hat ihre Hausaufgaben gemacht. Gemäß Weisung des Bischofs haben Aktive der Pfarrei, gemeinsam mit Engagierten der örtlichen Musik-, Schützen- und Sportvereine, in den vergangenen eineinhalb Jahren ein Institutionelles Schutzkonzept (ISK) zur Prävention sexualisierter Gewalt erstellt.

Hinter dem Wortungetüm verberge sich ein Konzept, das festschreibe, „wie wir in unserer Pfarrei Haupt- und Ehrenamtliche für die pastorale Arbeit mit Kindern und Jugendlichen vorbereiten, unterstützen und begleiten, welche Voraussetzungen wir erwarten, wie konkrete Beschwerde- und Kommunikationswege in unserer Pfarrei gestaltet sind und wie wir Kinder und Jugendliche stärken wollen“, erläuterte Pfarrer Rainer Hermes am Dienstagabend während der Vorstellung des Papiers.

Das ISK, das eine Kultur der Achtsamkeit fördern soll, enthalte auch einen Verhaltenskodex. Dieser könne Leitfaden und Orientierungshilfe für alle in kirchlichen Gruppierungen, Kindergärten, aber auch anderen Einrichtungen und Vereinen Tätigen sein.

Dass bereits die Beschäftigung mit dem Konzept dazu geführt hat, das eigene Verhalten kritisch zu hinterfragen, bestätigte Anneliese Ossege, Leiterin des Spielangebotes Kids-Time. Man müsse darauf achten, Grenzen einzuhalten, zum Beispiel, indem man den Kindern nicht „zu nah auf die Pelle rückt“, stellte sie klar. Und mit Blick auf den Umgang mit Medien und sozialen Netzwerken bemerkte sie für ihre Gruppe: „Handys haben in den zwei Stunden bei uns nichts zu suchen. Da werden wir eine klare Linie fahren.“ Auch der Diözesanverband der Schützenbruderschaften habe seine Mitglieder aufgefordert, sich dem „gesellschaftlich relevanten Thema“ zu widmen und ein ISK zu erstellen, berichtete Sarah Frankewitsch, erste Vorsitzende des Spielmannszuges St. Georg Müssingen, und damit auch Mitglied der Schützenbruderschaft St. Georg. Der Schützenverein, dem gegenwärtig etwa 150 Jugendliche angehören, habe sich entschlossen, im örtlichen ISK-Arbeitskreis mitzuarbeiten: „Das ist näher und realistischer.“

Die Kirche sei das einzige Gremium, dass das Thema aufarbeite, erklärte Stefan Everwin, Mitglied im Kirchenvorstand, warum auch der Milter Spielmannszug, dessen Leiter er ist, aktiv an der Erstellung des Konzeptes mitgearbeitet hat.

Abgeschlossen sein werde das ISK nie, stellt Ilona Flaute klar, die sich seit fast 30 Jahren in Einen-Müssingen um die Jugendarbeit kümmert. Genau wie Marion Wüller, die die Messdienergemeinschaft in Milte leitet und für alle Firmlinge erste Ansprechpartnerin ist, hat sie sich bereit erklärt, künftig als Präventionsfachkraft zu wirken.

Flaute wie Wüller werden dafür Sorge tragen, dass das ISK umgesetzt, fortgeschrieben und weiterentwickelt wird. Wie Pfarrer Rainer Hermes wollen beide Frauen betroffenen Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen sowie Angehörigen Beratungs- und Unterstützungsangebote bieten.

Apropos Unterstützung: Begleitet hatte den Arbeitskreis bei der Entwicklung des ISK Doris Eberhardt, regionale Präventionskraft im Bistum Münster. An alle Haushalte in Milte und Einen-Müssingen verteilt werden sollen die von der Sparkasse Münsterland Ost gesponserten, insgesamt aufgelegten 2000 Magazine „Institutionelles Schutzkonzept“ übrigens mit dem Weihnachtspfarrbrief.

Schon jetzt ist das ISK – zusammen mit einigen Formularen abrufbar unter