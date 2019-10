Es hat seine Zeit gebraucht. Aber jetzt kommt das „Handlungskonzept ruhender Verkehr in der historischen Altstadt Warendorf“ auf die Tagesordnung des Fachausschusses – und dann auch zur Entscheidung und Umsetzung in den Rat. Wichtig für alle, die sich danach an die dann in der gesamten Altstadt geltenden Parkgebühren gewöhnen müssen: Das Gutachterbüro Planersocietät empfiehlt währenddessen, „ein Falschparken konsequent mit Bußgeldern, gegebenenfalls auch Abschleppen“, zu ahnden. Das hatten sich auch viele Anwohner während des öffentlichen Workshops im Sophiensaal gewünscht.

Verstöße in der Anfangszeit ahnden

Der Umwelt-, Planungs- und Verkehrsausschuss bekommt nächsten Donnerstag neben der Beschlussempfehlung den aktuellen Entwurf von „Planersocietät“ im Umfang von 68 Seiten auf den Tisch. Hauptlinie der Gutachter ist bekanntlich die Umkehr der teilweise jetzt geltenden Parkregeln: Im gesamten Altstadt-Bereich zwischen Wilhelmstraße im Westen und Freibad im Osten soll das Parken künftig kosten (Anwohner ausgenommen), am Bahnhof, auf dem Wilhelmsplatz, Lohwall und an den Emsbrücken sowie am Freibad reicht die Parkscheibe.

Nach Aufnahme der Parkflächen und deren Auslastungsgrad stehen im Entwurf jetzt auch Aussagen über die Kosten, eingeordnete nach Priorität. Demnach beziffert Planersocietät bei Stückkosten von 4000 Euro die Summe für die Anschaffung von Parkautomaten in der bisher gebührenfreien Zone auf 80 000 bis 100 000 Euro. Das stuft das Büro als besonders wichtig ein. 20 bis 25 zusätzliche Parkplätze für Menschen mit Beeinträchtigung stehen mit geschätzten 10 000 Euro in der Liste und sollten nach ihrer Auffassung ebenso kurzfristig Wirklichkeit werden wie ein effizientes Parkleitsystem mit Beschilderung (ca. 30 000 Euro) und der Aufbau von Elektro-Ladesäulen (acht Stück für etwa 200 000 Euro insgesamt).

Neue Parkscheinautomaten: 80 00 bis 100 000 Euro

In einer ganz anderen Preisklasse bewegt sich der Bau der mit niedriger Priorität eingestuften Parkpalette oder eines Parkhauses am Bahnhof mit 100 bis 220 Plätzen. Der Bau würde irgendwann zwischen 2022 und 2027 reichen, die Parkpalette würde rund 1,1 Millionen Euro kosten, ein Parkhaus etwa 2,3 Millionen.