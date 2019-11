Oben im dritten Stock weht der Wind rötlichen Staub fort: Dirk Kottrup hat das nächste Dübelloch gebohrt. Der Sondereinsatz für den Feuerwehrmann und Kameradin An­drea Ohlmeier geht aufs Konto von Pascale Kaell vom Quartiersbüro. Das hatte nach Adressen für Mauersegler-Nistkästen in der Altstadt gesucht. Und gefunden.

„ Das Einflugloch ist unten, so dass auch wirklich nur Mauersegler dort nisten. Das Einflugloch ist unten, so dass auch wirklich nur Mauersegler dort nisten. “ Pascale Kaell vom Quartiersbüro

Zunächst musste aber die Drehleiter in die Kanonenburg – rückwärts, was einiges Feingefühl verlangte. Schräg hinterm Bettenhaus Brokbals packten die beiden Monteure in Uniform dann die weißen Nistkästen aus. Die haben laut Pascale Kaell ihre Besonderheiten: „Das Einflugloch ist unten, so dass auch wirklich nur Mauersegler dort nisten.“ Außerdem ist das gleichzeitig der beste Schutz vor Niederschlag. Zudem haben die Ästen ein stark abgeschrägtes Dach, weshalb sich keine Tauben darauf setzen.

Kaell und ihr Kollege Sebastian Höber waren bei der Montage der ersten fünf von 15 Kästen dabei, die auf Initiative des Vereins „Fittiche e.V. Wildtier und Exotenhilfe Münsterland“ aus Warendorf angeschafft worden waren. Die Zahl der Mauersegler war zurückgegangen. Kästen werden demnächst in der Emsstraße 1, am Steinweg 2, Heumarkt 3, Krickmarkt 11, Krickmarkt 16 und dem Gebäude der Stadtverwaltung hängen.