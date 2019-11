Das Thema Hundeasyl hätte doch eigentlich in den Bezirksausschuss und nicht nur in den Hauptausschuss gehört, wunderte sich Christian Elsner ( SPD ) während der Haushaltsberatung am Mittwoch im Bezirksausschuss Einen-Müssingen. Kämmerer Dr. Martin Thormann pflichtete ihm bei und entschuldigte sich für das Versäumnis.

Anschließend berichtete er über die den heutigen technischen Ansprüchen nicht mehr genügende bauliche Erschließung des Hundeasyls und die betriebliche Situation der Einrichtung, in der nicht nur Fundhunde aus dem Stadtgebiet abgegeben, sondern auch sichergestellte oder beschlagnahmte Hunde aus neun umliegenden Kommunen aufgenommen werden. Die Stadt stelle zwar das Grundstück zur Verfügung, die konzeptionelle Arbeit aber müsse an andere Stelle geleistet werden, befand Thormann. Er finde es richtig, dass der Verein einen Gutachter mit einer Machbarkeitsstudie zur Bestandsanalyse beauftragen wolle. 5350 Euro würde das Gutachten kosten. Bis zu 5500 Euro, so Thormann, würde die Stadt übernehmen, um Klarheit für anstehende Entscheidungen und eine Gesprächsbasis zu bekommen.