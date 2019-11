Gleicher Name – unterschiedliche Karrieren

Markus Bußmann von Radio WAF übernahm an diesem Abend die Moderation und stellte fest, dass die „gleichen Namen die größte Herausforderung des Abends“ werden würden. Die Talk-Gäste mussten schmunzeln, als Bußmann sie als „Fußball-Kerstin“ und „Kirchen-Kerstin“ titulierte.

Die Talkrunde begann mit „Kirchen-Kerstin“, die ihren Werdegang skizzierte. Sie bezeichnete sich selbst als „klassisch katholisch erzogen“ und schilderte eine Phase in ihrer Jugend, in der sie „keinen Bock auf Kirche“ gehabt habe. Ein Geistlicher sei ihr besonders in Erinnerung geblieben, der ihren Weg zurück zur Kirche geebnet habe. „Er hat mir gezeigt, dass es auch einen anderen Glaubensweg gibt. Weg von dem aufgedrückten ,Du musst!‘ hin zum kritischen Hinterfragen“. Was den Moderator stark interessierte: Welche Chancen sieht „Kirchen-Kerstin“ für die Kirche? „Es muss etwas passieren“, lautete die klare Antwort. Damit die Kirche zukunftsfähig bleibt, sieht Stegemann die einzige Möglichkeit darin, die traditionellen Strukturen aufzubrechen. Auch wenn es sich um einen langwierigen Prozess handele, dürfe man nicht resignieren. Hierfür möchte „Kirchen-Kerstin“ am synodalen Weg teilnehmen – ein Reformdialog, an dem unterschiedliche Parteien beteiligt sind. Der Wunsch sei, dass nach dem zweijährigen Prozess Frauen ebenfalls geweiht werden dürfen und Demokratie innerhalb der Kirche herrscht. Stegemann gab aber zu, dass dieses Endergebnis eher unwahrscheinlich sei.

Nach einer kurzen Pause widmete sich Markus Bußmann „Fußball-Kerstin“. Sportlich hat sie eine Bilderbuchkarriere hingelegt. Bereits als Kind begeisterte sie sich für nahezu jegliche Form von Sport, blieb aber am Ball hängen. Überwiegend spielte sie mit Jungen. „Ich war nicht das Mädchen, ich gehörte einfach dazu“, betonte „Fußball-Kerstin“. Leider galt satzungsgemäß nach dem zwölften Lebensjahr die Geschlechtertrennung. In der Mädchenmannschaft fühlte sich Stegemann allerdings nicht wohl: „Die konnten einfach nicht spielen.“ Eine Schlüsselrolle in ihrer Karriere spielte ihr Vater. War er anfangs gegen Fußball, zeigte er sich später stolz über die Erfolge seiner Tochter.

Als Kerstin Stegemann 14 Jahre alt war, starb der Vater. Am Tag der Beerdigung erhielt die Tochter die erste Einladung zur Nationalmannschaft und entschloss sich, für ihren Vater zu spielen – und das mit Erfolg. „Gleichzeitig lehrte er mich, dass ich immer einen Plan B haben muss“, betonte die Fußballerin. Heute ist Kerstin Stegemann Berufssoldatin und in Warendorf stationiert. Hier übernimmt sie die Sportförderung.

Das Jahr 1995 interessierte Markus Bußmann besonders: Er fragte nach dem ominösen Kaffeeservice, das in diesem Jahr angeblich als Zusatzprämie vom DFB an die Spielerinnen ging. Er konnte es kaum glauben, als „Fußball-Kerstin“ diesen Mythos bestätigte. „War es wenigstens schön?“, fragte Bußmann hoffnungsvoll. Das inbrünstige „Nein, aber wahrscheinlich hat es ein Mann ausgesucht!“ ließ dabei nicht nur den Moderator in Gelächter ausbrechen.

Die ehemalige Nationalspielerin wurde auch zum Thema der „weiblichen Unterdrückung“ beim Fußball befragt. „Männerfußball und Frauenfußball sind unterschiedliche Sportarten. Es ist einfach nicht das gleiche mediale Interesse vorhanden“, bemerkte Stegemann dazu.

Mit den beiden Stegemanns erfüllte der Königstalk – der übrigens keinen Eintritt kostet – das Ziel, über „Gott und die Welt“ zu reden. Die St. Laurentiusgemeinde als Organisator strebt die nächste Veranstaltung im Mai 2020 an. Der genaue Termin und die Gäste werden frühzeitig bekannt gegeben.