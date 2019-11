Barrieren über Verein abbauen

Warendorf -

Seit Beginn des laufendes Schuljahres sind elf besondere Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren am Paul-Spiegel-Berufskolleg. Was sie vereint? Sie sind alle als Immigranten hier in Warendorf. Gemeinsam bestreiten sie in der internationalen Klasse ihren Alltag und lernen das Land und die Stadt kennen. In Kooperation mit „Innosozial“ läuft zurzeit das Programm „Wie funktioniert Deutschland“.