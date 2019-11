Beste Werbung für die Kleintierzucht

Eigentlich stehen auf dem Hof Schulze Niehues Huftiere im Mittelpunkt. Doch am vergangenen Wochenende hatten die Pferde – zumindest in einer der Reithallen – das Nachsehen. So lud der Rassegeflügel- und Kaninchenzuchtverein Freckenhorst (RG+KZV) zur großen Kleintierschau mit mehr als 800 Tieren ein. Zur Eröffnungsfeier gaben sich die Abgeordneten aus Bundes- und Landtag die sprichwörtliche Klinke in die Hand.

„Diese Veranstaltung ist Werbung pur für die Kleintierzucht in unserer Heimat“, befand MdB Reinhold Sendker. „Es ist ein sehr wertvolles Kulturgut, und darauf sind wir sehr stolz.“ Seit 1999 stattet Sendker der Schau Jahr für Jahr einen Besuch ab. Er sprach von der „Faszination Kleintierzucht“.

„Es ist nicht nur die Vielfalt, die wir sehen, sondern auch hören“, spielte MdL Annette Watermann-Krass auf die Geräuschkulisse in der Reithalle an. Ihr Landtagskollege Daniel Hagemeier lobte das Organisationsteam und zollte den Aktiven Respekt. Schließlich war die Schau ab Donnerstagabend aufgebaut worden, bereits am Sonntagabend sollte die Reithalle wieder für den eigentlichen Nutzen zur Verfügung stehen.

„Es ist Ihnen gelungen, die Menschen zu begeistern“, unterstrich Karl Werring, Präsident der Landwirtschaftskammer, während seines Grußwortes. Warendorfs stellvertretende Bürgermeisterin Doris Kaiser , gleichzeitig Schirmherrin der Schau, lobte das Engagement des RG+KZV. „Es ist ein Verein, der sich enorm entwickelt hat“, so Kaiser, die den Aktiven ihren Respekt zollte: „Den Charakter eines Menschen erkennt man daran, wie er mit Tieren umgeht.“

Nicht fehlen durften die Auftritte der Jagdhornbläser, die bereits zum 38. Mal für die musikalische Gestaltung der Eröffnung verantwortlich zeichneten.

Erstmals nutzten die Organisatoren an diesem Wochenende eine neue Voliere, die das immerhin 22 Jahre alte Vorgängermodell ersetzte. „Mein Dank gilt allen Züchtern, Ausstellern, Helfern und Gönnern der Kleintierschau. Ohne Sie und Euch wäre die Ausstellung in dieser Form nicht möglich“, verwies Willi Kiskemper auf die Vielzahl der Beteiligten.

Bereits am Freitag hatten die elf Preisrichter die Tiere bewertet. Die neuen Vereinsmeister in der Kategorie Geflügel sind Markus Knecht (Hühner), Corina Dust (Zwerg-Hühner), Theo Wienstroer (Tauben) und Lukas Kiskemper (Jugend). Die Landesverbands-Ehrenpreise gingen an Markus Altefrohne, die ZG Kieskemper sowie Lukas Kieskemper (Jugend). Die Kreisverbands-Ehrenpreise nahmen Corina Dust und Daniel Kiskemper entgegen. Die Zuchtleistungspreise sicherten sich die ZG Kiskemper (Hühner), Daniel Kiskemper (Zwerg-Hühner) sowie Markus Altefrohne (Ziergeflügel).

Den Titel des Vereinsmeisters in der Kaninchenzucht holte sich Jan Gierhake vor Reinhard Bruns. Zudem wurde Gierhakes „Grauer Wiener“ als bestes Tier der Schau ausgezeichnet.

Vereinsmeister bei den Zeichnungstieren wurde Franz Josef Strotmeier. Jugend-Vereinsmeisterin 2019 wurde Marie Schneyer. Als bestes Hobbykaninchen wurde „Jason“ von Halterin Hannelore Hader prämiert. Ebenfalls Grund zur Freude hatten Bernhard Rahr (Landesverbandsmeister Senioren), Raphael Schlieper (Landesverbandsmeister Jugend und KVE Jugend) sowie Jürgen Garnschröder (1. KVE Senioren).

Traditionell begann der zweite Ausstellungstag mit einem Gottesdienst. Danach war die Reithalle noch bis 17 Uhr geöffnet. Auch Nicht-Züchter konnten an diesem Wochenende etwas gewinnen. Schließlich gehörte bei der 39. Auflage einmal mehr eine große Tombola zum Rahmenprogramm.

„Nächstes Jahr machen wir die 40. Schau – da werden wir uns auch wieder etwas einfallen lassen“, blickte Willi Kiskemper bereits in die Zukunft. Zunächst einmal kehren aber die Pferde zurück in „ihre“ Halle.