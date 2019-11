Mit beeindruckender Leichtigkeit

Eine stimmungsvolle Beleuchtung empfing die Besucher. Dort, wo sonst der Altar steht, glänzte ein großer schwarzer Flügel – umrahmt von zehn kleinen Bäumen. Bevor die Japanerin Shiori Kuwahara ihre Fingerfertigkeit am Instrument bewies, ließen es sich Pfarrer Herwig Behring, die stellvertretende Bürgermeisterin Doris Kaiser und Martin Müller von der Konzertdirektion nicht nehmen, einige Worte zu sagen.

Behring freute sich über eine „Künstlerin die uns begeistern wird“ und begrüßte damit „alle, die die klassische Klaviermusik lieben“. Kaiser überbrachte die Grußworte des Bürgermeisters: „Jedes Jahr mache ich diese Veranstaltung überaus gerne. Ohne eine andere Veranstaltung schlechter zu stellen, kann ich behaupten, dass die Konzerte eine große Bereicherung für den Kulturbereich in Warendorf sind.“ Müller hingegen stellte die Künstlerin selbst kurz vor. Shiori Kuwahara ist gerade mal 24 Jahre alt und hat bereits zahllose Preise gewonnen. Jüngst errang sie den 2. Preis des renommierten Busoni-Wettbewerbs in Bozen. In einem bodenlangen schwarzen Kleid mit goldenen Verzierungen betrat die Japanerin den Altarraum und setzte sich ans Instrumente. Um was für eine hochkarätige Künstlerin es sich handelt, merkten die Zuschauer spätestens beim Blick ins Programm, dass sie selbst entwickelt hatte. Auch wenn es bereits viele gute Konzerte in der Christuskirche gegeben hat, setzte Kuwahara mit ihrem wohl neue Maßstäbe.

Das Publikum in der Christuskirche sollte nach den einführenden Worten einen wohl unvergesslichen Konzertabend erleben. Foto: Rebecca Lek

„Das Wohltemperierte Klavier“ von Johann Sebastian Bach ist eine Sammlung von Präludien und Fugen für ein Tasteninstrument und ist in zwei Teile unterteilt. Aus dem zweiten Band wählte Kuwahara ihr Stück. Präludium und Fuge Nr. 15 G-Dur BWV 884 begeisterte mit seiner großen Vielfalt an musikalischer Ausdrucksform. Mit der Etüde C-Dur op. 10 Nr. 1 von Frédéric Chopin legte die Pianistin noch eine Schüppe drauf. Müller bezeichnete das Werk als „strahlend und sehr anspruchsvoll“, dennoch spielte Kuwahara das Werk mit beeindruckender Leichtigkeit. Mit Franz Liszt reihte sich ein weiterer ausdrucksstarker Komponist in die Liederauswahl ein. Mit „La Campanella“ spielte die Musikerin ein Werk, das bei Konzerten besonders beliebt als Zugabe ist. Es leuchtet viele Facetten des Instrumentes aus, verlangt dem Pianisten einiges an Können ab. Ebenfalls auf dem Programm standen Werke von Ludwig van Beethoven und von Marice Ravel.

Shiori Kuwahara gestaltete ein stimmiges Programm und begeisterte mit ihrer einzigartigen Spielweise. Sie erhielt nach jedem gespielten Werk tosenden Applaus – und das zu Recht. Die Japanerin spielte die Stücke in einer außergewöhnlichen Qualität und mit einer Leidenschaft, die sich auf das Publikum übertrug.

Für die Besucher kostete der Abend keinen Eintritt, der Förderverein bat um Spenden für weitere Sanierungsarbeiten an der Kirche.