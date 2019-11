Warendorf -

Mit dem zweiten Bauabschnitt der Kanalarbeiten in der Milter Straße steht nun der Erschließungsstart im Baugebiet In de Brinke bald an. Aktuell graben noch Archäologen im südlichen, ersten Teil. Kommende Woche geht es in der Milter Straße los - diesmal nur mit halbseitigen Sperrungen.