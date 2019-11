Bis 2024 kann Warendorf 1,43 Millionen Euro aus dem sogenannten Digitalpakt der Bundesregierung für die Bildung ausgeben – maximal 286 000 für mobile Endgeräte. Wie es mit den Anschaffungen für die Schulen aussieht und wie die Kollegien damit arbeiten, das war Anlass für einen Bericht des städtischen IT-Koordinators Michael Widhalm im Fachausschuss am Dienstag.

Zunächst, so Widhalm, gehe es von den üblichen stationären Computern zunehmend Richtung mobile Geräte, also Tablet-Computer. Um die vernünftig für Unterrichtszwecke einsetzen zu können, arbeite er gerade daran, überall ein stabiles W-Lan sicherzustellen.

Als Nachfolger der alten Schultafeln sollen Beamer angeschafft werden – jeder Klassenraum der städtischen ist für so einen Projektor vorgesehen. Auch da erhöht sich der Nutzen, wenn es Anschlüsse für die mobilen Geräte gibt.

Nach wie vor gebe es das Problem, dass noch keine flächendeckende Breitbandversorgung vorhanden sei. Da greife dann aber die Initiative des Kreises, eine Lösung sei nahe.

Gertrud Korf , die Leiterin der Gesamtschule, berichtete aus dem Alltag einer Schule, die technisch auf den modernen Stand gebracht wird. „Als Anwenderin“, so Korf, „kann ich sagen: Es funktioniert tatsächlich.“ Sie adressierte „ein großes Dankeschön“ an Michael Widhalm. Sie persönlich finde es „erstaunlich, was da an Geräten auf den Weg gebracht wurde“. Auch auf Mathilde Thüß´ (SPD) Frage nach der Akzeptanz für die neue Technik in den Kollegien hatte Gertrud Korf eine Antwort. Es gebe zwei, drei Kollegen, die ihr Wissen an die Lehrer weitergeben. Und nach Korfs Beobachtung „ziehen auch fast alle mit“. Heute könne sich ihrer Ansicht nach niemand mehr aktueller Technik verweigern. Sie selbst gab allerdings zu bedenken, dass durchaus die eine oder andere Tafel bleiben dürfe – auch wenn man sie nicht mehr mit Kreide beschreibe.