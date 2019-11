Kräne müssen an den Haken

Eine Woche nach dem Beschluss im Fachausschuss geht es um dessen Umsetzung. Die Kranfirma Abrams muss ihre rechtlich unzulässige Ansiedlung auf dem Gelände von Frank Heitmann in Vohren räumen. Wie berichtet, waren alle Fraktionen des Umwelt-, Planungs- und Verkehrsausschusses der Handlungsempfehlung der Verwaltung gefolgt: keine weitere Sondererlaubnis für das Areal, auf dem schon das „Sondergebiet Aktivmuseum für historische Landtechnik“ nur durch ein Entgegenkommen des Rates möglich geworden war.

Nun also das geschlossene „Nein“ zur Aufstellung eines Bebauungsplans, wo es nach den Regeln der Landesplanung keinen geben darf. Damit hatten Heitmann und sein Vater nachträglich genehmigungsfähig machen wollen. „Wir werden dem jetzt nachkommen müssen“, sagt ein hörbar zerknirschter Grundstücksbesitzer Frank Heitmann den WN am Telefon. Und bestätigt die Aussage von Peter Pesch.

„ Wir werden dem jetzt nachkommen müssen. Wir werden dem jetzt nachkommen müssen. “ Frank Heitmann

Der städtische Baudirektor war der Aufforderung aus dem Ausschuss („Reden Sie mit der Firma!“) gefolgt und hatte Heitmann Terminvorschläge für ein Gespräch über den Fortzug von Abrams unterbreitet. Noch wartete er Donnerstag auf Antwort. Laut Frank Heitmann werde es aber wohl „irgendwann noch vor Weihnachten“ sein, dass man sich treffe und die weiteren Einzelheiten regele.

Für Peter Pesch ist der Fall ein Scheitern mit Ansage. Es früh klar gewesen, dass eine solche Nutzung an dem Ort nicht zulässig sei. Und das sei auch jederzeit kommuniziert worden. „Wir haben dann eine Nutzungsuntersagung festgestellt und verschickt.“ Eine andere Möglichkeit habe die Stadt nicht.

Folgerichtig gehe es jetzt darum zu klären, „in welcher möglichst schnellen Perspektive da vor Ort etwas geschieht“, rechtskonforme Verhältnisse herzustellen. Alternativen? Keine: „Es ist eher zehn nach als fünf vor zwölf.“

Pesch: Fehlendes Planungsrecht war klar

Das einzige Flächenangebot der Stadt für eine Verlagerung auf ihrem Gebiet mit geltendem B-Plan habe der Firmenleitung nicht zugesagt. „Wir wollen das jetzt ganz sachlich besprechen und es ist Aufgabe der Betroffenen, sich zu erklären.“

Frank Heitmann hat eher das Gefühl, sich fügen zu müssen, weil eine andere Möglichkeit nicht zugelassen werden sollte. „Bei Hof Lohmann ist es doch ein ähnliches Verfahren im Außenbereich – da geht es, zwei Hektar aus dem Freiraum herauszunehmen.“ Wie berichtet, hatte der Ausschuss für eine Erweiterung der Einrichtung für Menschen mit Behinderung zwischen Freckenhorst und Hoetmar votiert.

„ Ich habe keine Idee. Ich habe keine Idee. “ Frank Heitmann zu Nutzungsmöglichkeiten für das Gelände

Was nach dem Umzug der Kranfirma nun mit dem Gelände passieren solle? „Ich habe keine Idee“, so Frank Heitmann weiter. Ob umliegende Gemeinden sich mit angeboten für den Betrieb mit seinen rund 40 Beschäftigten gemacht habe, wisse er nicht – bei ihm jedenfalls habe sich niemand gemeldet. „Aber wenn der Status Quo so bleibt, dann wird das letztlich eine Brachfläche werden – und bleiben.“ Heitmann hatte die Fläche 2017 von seinem Onkel Wenzel gekauft.