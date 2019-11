Achtung Stadtwerkekunden: Zahlungsaufforderungen der "Aleksander & CO KG" gehen derzeit an Stromkunden in ganz Deutschland. Sie sind aber gegenstandslos, warnt der Energieversorger.

Ein verunsicherter Kunde wandte sich jetzt mir seiner „Strumrechnung“ inklusive Verzugszinsen und Mahngebühren an die Stadtwerke und legte das Anschreiben vor. Schnell war klar. eine Fälschung.

Das Anschreiben enthält neben der korrekten Kundenanschrift auch weitere notwendige Angaben, die das Schreiben auf den ersten Blick echt scheinen lassen. Ist es aber nicht. Das einzige Detail, das mit den Kundendaten übereinstimmt, ist die Zählernummer, was darauf hindeutet, dass die Daten in irgendeiner Form, bewusst oder unbewusst durch die Kunden, weitergegeben wurden. Deshalb die Warnung, nie persönliche Daten am Telefon oder der Haustür preiszugeben. Außerdem könnten Fremde versuchen, Zähler abzulesen. Mitarbeiter der Stadtwerke tragen grundsätzlich einen Dienstausweis mit Lichtbild und vollständigem Namen und Geburtstag bei sich, den sie auf Verlangen vorzeigen. Dies gilt auch für Mitarbeiter von Fremdfirmen, die im Auftrag der Stadtwerke Zähler tauschen oder ablesen. Im Zweifel sollten Kunden immer zunächst den Kontakt zu den Stadtwerken aufnehmen.

Falsche Inkassoschreiben der "Aleksander & Co KG." erhalten sollten ignoriert werden, Kunden können sich an Stadtwerke oder die Polizei wenden. Keinesfalls sollten Kunden eine Zahlung an das angebliche Inkassounternehmen leisten.