Nach dem Dreigestirn regiert hat bei der KG Silber-Blau mit Dirk I. und Manu I. seit Freitagabend wieder ein Prinzenpaar das Zepter „Jopp“ in der Hand, von dem Prinz Fritz I. (Gembries) sich nur schweren Herzens trennte.

Ehe das privat wie beruflich verbandelte Paar – Dirk und Manuela Nölker wohnen in Warendorf und haben eine Versicherungsagentur in Freckenhorst – in der gut besuchten Poggen-Arena proklamiert wurde, hielt Senator Peter Marberg eine launige Laudatio auf den neuen Senator Jürgen Dufhues.

Die Auftritte des Freckenhorster Urgesteins in den Nachbarschaften gelten als legendär. Mit Musik und Comedy wurde das Publikum auf die fünfte Jahreszeit eingestimmt. Unter anderem gab sich Hacky aus Essen die Ehre. Natürlich lernten die Besucher der Pripro im Laufe des Abends auch die neuen Tollitäten und deren Hobbys näher kennen.

Die aus Göttingen stammende Prinzessin Manu I., übrigens Vizepräsidentin der KG Silber-Blau, teilt mit ihrem Mann die Liebe zu Schweden. Während sie golft, spielt er Fußball. Prinz Dirk I., der in Münster geboren wurde, geht außerdem zur Jagd und tanzt leidenschaftlich gern.