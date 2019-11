Markus Hinnüber ist Ehrenpräsident

Vielleicht zum letzten Mal im Mittelpunkt stand Carsten I. „der meisterliche Wolff fürs Dach“, dessen Tage als Prinz gezählt sind.

In einem Grußwort blickte Wolff auf eine tolle Session zurück, vergaß aber auch nicht, sich bei seiner Frau Mareike, Annemarie Christin Wowerus, Hofmarschall Volker Brügge sowie allen, die zum Gelingen des Warendorfer Karnevals beitragen, zu bedanken: „Es sind die Menschen, die einen Verein ausmachen und wenn diese so wunderbar wie hier sind, muss man sich um die Zukunft der WaKaGe keine Sorgen machen.“ Anschließend stimmte Oberhofsänger Frank Hülsbusch das Prinzenlied „ Carsten Eins , ja so wird er genannt“ an.

Karnevalsauftakt WaKaGe 1/20 Foto: Stephan Ohlmeier

Stehende Ovationen gab es für Markus Hinnüber, der bereits im Mai zum Ehrenpräsidenten gewählt worden war. Peter Lackamp und Bernd Wiese, die durch das Programm führten, überreichten Hinnüber die offizielle Ernennungsurkunde.

Weiterhin ließen es sich Ralf Sawukaytis vom Bürgerausschuss und Hofmarschall Volker Brügge nicht nehmen, dass Sessions-Motto „Jubel, Trubel, Heiterkeit – durch die fünfte Jahreszeit“ vorzustellen. Großfürst Peter Steinkamp verriet, dass der neue Prinzenwagen am 4. Januar bei einem Richtfest enthüllt werden soll und für die Aktion „Lichtblicke“ wurden über 300 Euro Spenden gesammelt.

Ein Höhepunkt im Programm war der Premierenauftritt von Karola Flaute, dem neuen Tanzmariechen der Flöckchen. Sie wird von Laura Blanke trainiert und möchte künftig den Prinzen unterstützen. Zugabe-Rufe gab es auch für die Gardetanzgruppe der Hüpfer.

Als neue Formationsmitglieder wurden Hanns-Jörg Ahmerkamp (ehemalige Prinzen), Stephan Blanke (Elferrat), Henry Fischer und Frederic Leve (Juka), Charlotte Terharen, Lilith Muesmann, Stella Kieskemper, Franzi Holtrup, Lea-Jane Toffel, Paula Schulte, Lotte Frommer und Katharina Gräffker (alle Ballett) vorgestellt. Ebenso stellte sich der neu gegründete Damen-Karnevalsverein, die Altstadtfunken Nase Rot, vor.

Den Schlusspunkt des kleinen, aber feinen Programms setzte die Kölsche Coverband aus Everswinkel. Anschließend übernahmen die DJ’s Thorsten und Volker das Kommando und sorgten für die passende Musik auf der Tanzfläche.