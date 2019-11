„Rattenfänger wieder unterwegs“

„Ich kann mich glücklich schätzen, ohne Gewalt, ohne Krieg, ohne die schrecklichen Bilder aufgewachsen zu sein“, mahnte Schulze Föcking dazu, die Opfer von Krieg und Gewalt nicht zu vergessen. Der Volkstrauertag sei eine notwendige Gedächtnisstütze, um sich der Gräueltaten und Schicksale bewusst zu bleiben, führte sie weiter aus. Zu den Klängen des Liedes „Ich hatt´ einen Kameraden“, gespielt von der Warendorfer Stadtkapelle, wurde ein Kranz vor dem Ehrenmal niedergelegt. Zahlreiche Gäste und Vereine waren der Einladung der Kameradschaft ehemaliger Soldaten Milte gefolgt.

Volkstrauertag in Milte Foto: Emil Schoppmann

Auch in Freckenhorst rief Dieter Mevert gegen das Verblassen der Erinnerungen auf. Vor der Petrikapelle, an deren Wand das Kriegerdenkmal angebracht ist und neben der ein kleines Stück der Berliner Mauer an die innerdeutsche Teilung erinnert, berichtete er, sichtlich bewegt, von persönlichen Kriegserfahrungen als Kind: „Ich erinnere mich noch daran, wie meine Mutter meinen Bruder und mich, den damals vierjährigen, bei Fliegeralarm an die Hand nahm und mit uns in den Bunker im Garten des Nachbarn rannte.“ Seinen Vater habe er erst mit neun Jahren kennengelernt, als dieser aus russischer Gefangenschaft entlassen wurde.

Volkstrauertag in Freckenhorst Foto: Andreas Engbert

Aktuelle kriegerische Konflikte in verschiedenen Ländern der Welt seien auch „in unserer eigentlich heilen Welt“ zu spüren. „Hier ist kein Krieg. Aber kein Krieg ist noch nicht Frieden“, rief Mevert zum Kampf gegen menschenverachtenden Hass auf. „Wirklicher Frieden ist etwas, das die Menschen zueinander führt.“

Schreckliche Gewalt, wie man sie auch in Deutschland immer wieder erfahren müsse, sei keine Folge von Armut und Not, sondern hänge mit verschüttetem Vertrauen und der Bindungslosigkeit der Menschen zusammen.

In Hoetmar hielt Stephan Ohlmeier die Ansprache zum Volkstrauertag. Für seine Generation sei es unvorstellbar, dass sich die Völker Europas noch im letzten Jahrhundert kriegerische Auseinandersetzungen geliefert hätten, sagte er. „Nicht wenige empfinden Frieden als Selbstverständlichkeit und genießen die Vorzüge eines vereinten Europas“, würdigte Ohlmeier, Mitglied im Warendorfer Stadtrat, Dinge wie Reisefreiheit, eine einheitliche Währung oder die Möglichkeit, zum Studieren oder Arbeiten in ein anderes europäisches Land ziehen zu können. Dabei sei gerade das keine Selbstverständlichkeit. Ohne Angst vor Krieg und Gewalt aufwachsen zu dürfen sei ein Privileg, dessen man sich immer wieder vergewissern müsse.

Volkstrauertag in Hoetmar Foto: Andreas Engbert

Die zentrale Botschaft des Volkstrauertages sei Mahnung zum Frieden und zur Versöhnung: „Gerade heute, wo rechte Kräfte die dunklen Seiten der Deutschen Geschichte nur allzu gerne relativieren wollen, wo Menschen aus Angst um ihr Leben aus ihrer Heimat fliehen und der internationale Terrorismus die ganze Welt im Atem hält, ist es umso wichtiger, sich zu erinnern.“ Was Krieg bedeute, könnten nur diejenigen nachempfinden, die ihn erlebt hätten. Alle anderen – da schloss Ohlmeier sich mit ein – könnten aus der Geschichte lernen und die Vergangenheit nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Er rief zur Wachsamkeit auf, um die freiheitliche und demokratische Grundordnung zu verteidigen. Alle seien gefragt, sich vorurteilsfrei für ein Miteinander aller Menschen einzusetzen, rechtsgerichtete Kräfte in der Politik zu entlarven und sich gegen jegliche Form des Antisemitismus einzusetzen.

Doch „die Rattenfänger sind wieder unterwegs und nutzen die größte Schwäche der Demokratie aus“, betonte Oberst Michael Maul, Kommandeur der Georg-Leber-Kaserne während seiner Rede in der Marienkirche in Warendorf. Er erinnerte an die Jubilare des laufenden Jahres: den Friedensvertrag von Versailles, den Mauerfall, den Beginn des zweiten Weltkrieges und das Attentat auf Hitler. Aber auch die aktuelle Situation ließ Maul nicht außer Acht – er kam gerade erst nach einem sechs monatigen Einsatz aus Afghanistan zurück. Ob die Einsätze in Afghanistan überhaupt notwendig sind? Für den Kommandeur auf jeden Fall. „In Afghanistan befindet sich das Schlachtfeld des 21. Jahrhunderts des islamistischen Terrors“. Gemeinsam erinnerten sich die Anwesenden der Gedenkstunde an die Opfer längst vergangener Zeiten, aber auch an jene aus der heutigen Zeit. Der Block richtet sich nach vorne, laut Oberst Michael Maul, denn das „Leben steht im Zeichen der Hoffnung“.

Die Hoffnung und versöhnliche Bilder standen auch in der Rede von Landrat Dr. Olaf Gericke auf dem Friedhof in Einen im Mittelpunkt. Auch wenn der Volkstrauertag in erster Linie Gedenktag für Krieg und Leid sei, so sei er vor allem auch ein Mahntag für Frieden und Versöhnung.

Volkstrauertag in Einen Foto: Niels-Peter Wissmann

So schlug Gericke einen Bogen von den Grauen der zwei Weltkriege zu den zwei größten Errungenschaften des Staates, welche die Unterzeichnung des Grundgesetzes vor 70 Jahren in Bonn und den Mauerfall der DDR vor 30 Jahren waren. Das Grundgesetz sei die Antwort des Rechtsstaates auf die Höllen von Verdun und Stalingrad, sowie die Grauen von Auschwitz und Buchenwald, so Gericke, es ermöglichte eine Herrschaft des Rechts über das Unrecht.

Denn dass der Wille des Volkes friedlich und ohne Gewalt umgesetzt werden kann, zeige die Geschichte der Wiedervereinigung. „Seit nunmehr 30 Jahren herrschen nun auch im Osten Einigkeit, Recht und Freiheit was zu einem Glücksfall für unsere Nation wurde.“