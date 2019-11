Wenn Bands wie „Fargo“, „Epitaph“ und „Jane“ auf Tour gehen, dann ist dies wie eine Zeitreise in die Vergangenheit, die an diesem Abend wohl niemand verpassen wollte. Die „alten Herren“ verstehen eben ihr Handwerk, über Jahrzehnte haben sie quer durch die bunte Republik alle nur möglichen Bühnen gerockt.

Den Anfang dieses Feuerwerks legendären Krautrocks machte „Fargo“, die Band um den Bassisten Peter Knorn . Fast sein ganzes Leben hat Peter „Fargopedda“ Knorn auf, vor oder hinter der Bühne, war Manager von UFO und Uli JonRoth. Diesem versierten Musiker folgte man gerne mit klassischen Rocksongs wie „Don’t talk“ und Hard Attack“. Aber auch neuere Songs wie die für Constellation aufgenommenen „Step Black“, „Leave it“, „ Buzz Buzz “ konnten die Besucher mitreißen. Für die Liebhaber bester von Hand gemachter Musik hat sich die Wiedervereinigung von „Fargo“ nach 36 Jahren sicherlich gelohnt.

Genauso soundstark mit originalen Marshall-Verstärkern ging es mit „Epitaph“ weiter. Seit dem Winter 1969 ist „Epitaph“ eine feste Größe in der Rockszene. Wenn „Rondo alla turca/ one of theses days“ erklang, war man wie in einer anderen Welt. Da hielt es die Zuhörer nicht auf den Stühlen, alle machten mit bei dieser ultimativen Rockparty. Heinz Glass, Bernd Kolbe, Cliff Jackson und als jüngster der Band Schlagzeuger Carsten Steinkämper ließen das Lebensgefühl aus alten Amon Düül und Birth Control Zeiten wieder aufleben, fühlte man sich wie in den legendären Rockpalast versetzt. „Lost in America“ und „Crossroads“, „Outside The Law“ und „Big City“ aus den Jahren 1972 bis 1974 hatten nichts an Energie und Lebendigkeit verloren, erklangen mit authentischem Twin-Guitar-Sound wie vom Staub der Zeit befreit. 50 Jahre sind seit der Gründung von „Epitaph“ vergangen und immer noch reißen die Herren mit der mittlerweile ergrauten Haarpracht jeden Rockfan mit. Sie haben ihr Handwerk eben von der Pike auf gelernt. Da stimmte jeder Einsatz, wusste jeder Musiker seine Qualitäten in einen farbenreichen Bandklang einzubringen. Aber mit diesen Heroen der Rockmusik war die lange Musiknacht noch längst nicht vorbei.

Denn als drittes Highlight ging es mit der aus Hannover stammenden Band „Jane“ weiter, der wohl erfolgreichsten deutschen Rockformation der 70-er Jahre, von Neuseeland bis Amerika und ganz Europa verkaufte diese Band über zwei Millionen Schallplatten. Da durften die Kulthits „Fire, Water, Earth and Air“, „Here we are“ und „Daytime“ nicht fehlen – und bei „Lady“ sangen viele Besucher lautstark mit. Diese Musik hat nichts an Kraft verloren, zumal wenn sie im ehrwürdigen analogen Sound erklingen. Mit der Rocknacht haben die Veranstalter das Kulturangebot um eine bedeutende Facette bereichert und Krautrock-Fans ein unvergessliches Erlebnis geschenkt.