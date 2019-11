Run auf Bodelschwinghschule

Für viele Warendorfer Kinder beginnt bald eine neue spannende Phase: die Schulzeit. Kinder die zwischen dem 1. Oktober 2013 und dem 30. September geboren wurden, werden zum Schuljahr 2020/21 zu i-Männchen. Eine breite Auswahl mit unterschiedlichen Konzepten steht in Warendorf und Umgebung zur Verfügung. Um eine Eingangsklasse bilden zu können, werden nach dem Schulgesetz 15 Schüler benötigt. In der vergangenen Woche endete offiziell das Anmeldeverfahren an den Grundschulen. Nun beginnt die Verteilung.

Die Schulen im Überblick

► In der evangelischen Bodelschwinghschule meldeten sich 63 Schüler (Vorjahr 59) an. Trotz steigender Anmeldungen wird es voraussichtlich auch in diesem Jahr nur zwei Klassen geben. Die Klassenstärke läge damit bei 31,5.

In den katholischen Grundschulen stiegen die Zahlen teilweise stark an:► Die Josefschule muss mit 77 Anmeldungen gleich zehn Kinder mehr unterbringen als im Vorjahr. Geplant sind drei Klassen. Durchschnittlich wären somit 25,7 Schüler in einer Klasse.

► Die Laurentiusschule verzeichnet mit 40 Anmeldungen (Vorjahr 45) Verluste. Voraussichtlich werden die Erstklässler zweizügig fahren, womit nur 20 Schüler in einer Klasse sitzen.

► Die Overbergschule verzeichnet im Verhältnis den höchsten Anstieg an i-Männchen. 32 Kinder wurden hier angemeldet (Vorjahr 22). Die Schule plant somit für das kommende Jahr zwei Klassen. Mit durchschnittlich 16 Kindern handelt es sich dann um sehr kleine Klassen.

► An der Gemeinschaftsgrundschule Dechant-Wessing in Hoetmar gingen 29 (Vorjahr 31) Anmeldungen ein, sodass nur eine Klasse geplant ist.

► 73 (Vorjahr 65) Kinder wurden an der katholischen Everwordschule in Freckenhorst angemeldet. Hier sollen drei Klassen entstehen. Damit käme der erste Jahrgang auf eine Klassenstärke von 24,3.

► Die Wilhelm-Achtermann-Schule mit den Standorten in Milte und Einen meldet insgesamt 45 Erstklässler. Am Standort Milte werden 20 Kinder (Vorjahr 17) aufgenommen und am Standort Einen 25 (Vorjahr 23). An beiden Standorten entsteht je eine erste Klasse.

Im Schnitt 23,9 Schüler pro Klasse

Insgesamt werden somit zum neuen Schuljahr 359 Kinder in 15 Klassen eingeschult. Im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs von 30 Kindern. In der Gesamtbilanz weisen die Klassen im Schnitt 23,9 Schüler auf. Das liegt nur knapp über der NRW-Bilanz. Hier betrug die Klassenstärke laut Statistik der Schuleckdaten des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalens an öffentlichen Grundschulen durchschnittlich 23,5 Schüler pro Klasse.

Verwaltung rechnet mit weiterem Anstieg

„Wir sind eine stark wachsende Gemeinde“, kommentiert Udo Gohl, Leiter des Sachgebietes Schule der Stadt Warendorf, die Zahlen. Eingegriffen werden müsse dennoch nur an Bodelschwinghschule, da hier nicht auf ein dreizügiges Modell umgestiegen wird. „Es sind zwei Klassen mit je 28 Schülern geplant“, verrät Gohl auf WN-Nachfrage. Eine eventuelle Umverteilung werde jedoch erst vorgenommen, wenn die Anmeldungen an den Förderschulen ebenfalls abgeschlossen seien.

Gohl gab zudem eine Prognose für die kommende Jahre ab: Im Schuljahr 2022/23 geht die Stadt von einem leichten Rückgang der Anmeldezahlen beziehungsweise einer Stagnation aus. Für das darauf folgende Jahr rechnet sie hingegen mit einem weiteren Anstieg, so dass dann vermutlich die 380 geknackt werden.