Die „Warendorfer Weihnachts-Plätzchen“ gehen am Sonntag, 8. Dezember, in die dritte Runde. Das Kulturreferat für Westpreußen, Posener Land und Mittelpolen lädt gemeinsam mit Kunstschaffenden in die östliche Altstadt ein.

Eingebettet in das Warendorfer Weihnachtswäldchen hat sich eine eigene Tradition entwickelt. In gemütlicher und weihnachtlicher Atmosphäre ist für Jung und Alt etwas dabei. Die Organisatoren haben einen kleinen Adventsspaziergang entworfen, bei dem die Gäste 14 Stationen ablaufen können.

Besinnliche Stimmung im Weihnachtswäldchen erwartet die Besucher an der ersten Station. Von da aus geht es weiter ins Bürgerhaus. Dort gibt es eine Ausstellung „Bunte Lebenswelten – eine Zeitreise mit Legosteinen“. Musikalisches wird in der Klosterkirche geboten. An dieser dritten Station gibt es zudem einen kleinen Adventsbasar. Ein weiterer Adventsbasar erwartet die Besucher im Franziskanerkloster, wo Näharbeiten, Holzhandwerk, Schmuck und Vieles mehr zum Verkauf steht.

Direkt nebenan gibt es im Westpreußischem Landesmuseum zwei kostenlose Sonderführungen. Weitere geschichtsträchtigen Stationen sind im Heinrich Frieddrichs Museum, im Gadem am Zuckertimpen, im Torschreiberhaus am Osttor, in der Ateliergemeinschaft „Die Bunte Kuh“ und in den Ateliers Friedrich Kreuzberg und Dirk Groß zu finden.

Mit „Automata – kurbelgetriebene, mechanische Wunderwerke, die idealerweise nichts Sinnvolles tun“ bietet Manfred Kronenberg in der Galerie KronenbergKunst lustige Hingucker an. Seit vielen Jahren sammelt der Designer verschiedene Automaten und zeigt sogar zwei, die er selbst mitentwickelt hat. „Es sind kleine mechanische Beklopptheiten“, freut sich der 66-jährige Warendorfer.

Gemeinsam können die Teilnehmer an den Stationen Leckereien wie Bratäpfel essen, Weihnachtsbaumschmuck basteln und Weihnachtslieder singen. Nach dem kleinen Spaziergang durch die Innenstadt können sich die Besucher dann wieder im Weihnachtswäldchen treffen und den Tag gemütlich ausklingen lassen.