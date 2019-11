Weil die Gewalt weiter zunimmt

Bereits seit 1981 findet der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen statt. Ins Leben gerufen wurde er, nachdem die Schwestern Mirabel 1960 in der Dominikanischen Republik durch Militärangehörige verschleppt und ermordet wurden. Seit 1999 rufen die Vereinten Nationen zu dem Tag auf.

Mittlerweile wird die allgemeine Stärkung der Frauenrechte als Ziel gesetzt. Dabei sollen auf Themen wie sexueller Missbrauch, häusliche Gewalt und Zwangsheirat Aufmerksam gemacht werden.

Während in den letzten Jahren kleinere Kampagnen mit Infoständen in Warendorf stattfanden, ist für dieses Jahr eine größere Öffentlichkeitskampagne geplant. Die Stadt Warendorf hat sich gemeinsam mit dem Verein Frauen helfen Frauen Warendorf (Frauenhaus und Frauenberatungsstelle) sowie dem Opferschutz der Kreispolizei von „anderen Städten inspirieren lassen“, wie die städtische Gleichstellungsbeauftragte Ingeborg Pelster jetzt verriet.

Bereits 2014 sattelten sie bei der Aktion „orange your neighbourhood“ auf und ließen vor der Volksbank 200 orangefarbene Luftballons steigen.

In diesem Jahr wird mit den Kaufleuten Warendorfs zusammen gearbeitet. Orangefarbene Aufsteller werden als Zeichen für ein „gewaltfreies Leben von Mädchen und Frauen“ in die Schaufenster gestellt. „Wir haben schon viele Rückmeldungen erhalten. Start ist eigentlich erst am 25. November – dem direkten Aktionstag. Einige Kaufleute haben die Aufsteller aber schon in ihren Schaufenstern“, freute sich Pelster.

Das Thema häusliche Gewalt ist wie mehrfach berichtet auch im Kreis Warendorf präsent. Laut Aussage des Bereiches Opferschutz der Kreispolizeibehörde wurden im Jahr 2018 insgesamt 394 Strafanzeigen mit unterschiedlichen Straftatbeständen im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt gestellt. Eine Steigerung zum Vorjahr – da gab es 363 Strafanzeigen. „Ein wichtiger Grund, warum meine Kooperationspartner und ich mit diesem Thema immer wieder an die Öffentlichkeitsarbeit gehen ist, dass leider die Gewalt eher zunimmt als weniger wird“, bedauerte die Gleichstellungsbeauftragte die aktuelle Situation.

30 Strafanzeigen mehr als im Vorjahr

Zusätzlich zu der Öffentlichkeitskampagne wird am 25. November die Statue am Emssee in Orange gehüllt und am Dienstag, 26. November wird es einen gemeinsamen Infostand auf dem Wochenmarkt (vor dem Lottohäuschen) geben.