Klare Botschaft: Sag Nein!

Die vierte Auflage von „Lieder gegen den Krieg“ zum Volkstrauertag auf der großen Bühne des Theaters am Wall hatte einen klaren Appell. Die Freude auf ein hochkarätiges Programm hatte ein buntes, multikulturelles Publikum zusammengebracht. Aber einfach genießen und entspannen, das ging an diesem Abend nicht. Der Ruf, sich selbst zu mobilisieren, ertönte in dem dreistündigen Programm laut und mit klarer Botschaft: „Sag Nein!“

Martin Bischoff , Werner Lenz , Jochen Walter und Klaus Hoffmann am Flügel eröffneten das Programm mit dem Antikriegs- Klassiker „Es ist an der Zeit“ von Hannes Wader. „Der Volkstrauertag ist ein Tag des Gedenkens an alle Opfer von zwei Weltkriegen. Aber es soll auch ein Tag der Empörung über die Entsetzten dieser Tage und der Mobilisierung für den Frieden sein“, rief Jochen Walter als Initiator der Veranstaltung, in der Begrüßung auf. „Das ist der Ruf, der erschallen muss!“

Aufruf zum Aufrütteln

„The Earth Is My Mother“ sang der Chor „Miss-Töne“ unter der Leitung von Thomas Krass, danach eindringlich. Ein dazu gelesener Text machte bewusst, dass wir gegen die ganze Erde Krieg führen und alles vernichten. Mit „Only Time“ von Enya und „Put a Little Love in Your Heart“ von Jackie DeShannon setzte der Chor seine Botschaft fort.

Im zweiten Musikbeitrag des Abend kam die Familie Abdallah zu Wort. Der Krieg in Syrien hatte sie auseinandergebracht. Nun leben sie, wieder vereint, seit dreieinhalb Jahren in Warendorf. Hier sind sie in Sicherheit, arbeiten und machen eine Ausbildung. Aber der Krieg lässt sie nicht los. Ihre Erfahrungen und Ängste bringen sie in ihrer Musik zum Ausdruck. Vater Nadim Abdallah mit der Aud wurde von seinen drei Söhnen Abdulkader, Mohammed und Mimo musikalisch begleitet. Sie hatten unter anderem ein Lied des bekannten syrischen Dichters Jak Ibrahim mit dem Titel „Das Wesen der Welt“ dabei. Dem Publikum stockte der Atem, als Mohammed einen selbst verfassten Text über die Erfahrungen im Krieg verlas. „Wir sind hier in Sicherheit. Aber es gibt keinen Tag, an dem ich nicht an meine Freunde in Syrien denke“, sagte er. „Ich bitte Sie, alle Menschen in Ihre Gebete mit einzuschließen“, endete er.

Auch André Auer meldete sich zwischendurch immer wieder mit Textbeiträgen zu Wort. „Verdun viele Jahre später“ von Erich Kästner, „Sag Nein“ von Wolfgang Borchert und „Krieg dem Kriege“ von Kurt Tucholsky haben nichts von ihrer Aktualität verloren.

Der Liedermacher Werner Lenz aus Westkirchen zeigte sich in seinen Liedern politisch und provokant. Lenz wirbt in seinen Liedern für eine Welt, in der Respekt und Freiheit regieren. „Wenn ein Kind dich fragt ...“, lässt manchen schamhaft nach unten blicken. In „Komm, wir gehen schwimmen ans Mittelmeer“ singt er gegen die Ignoranz an. Das Trio „Only In Between“ aus Everswinkel widmet sich den Themen Trauer und Freude, Hoffnung und Ernüchterung, Liebe und Abschied. Musikalisch kraftvoll und stark aber auch sanft und leise erinnern Thomas Kraß, Sandra Batkowski und Tobias Niester in den Liedern „Beautiful Pain“, „Trust“, „self- absorbed“ oder „Peace“, an eigene tiefe Gefühle und Empfindungen.

Friedenslieder sind ewig aktuell

Bekannte Songs bekannter Liedermacher aus den 70er- und 80er-Jahren brachte Martin Bischoff auf die Bühne und bewies, dass sie heute noch genauso aktuell und aussagekräftig sind, wie damals. Das gibt zu denken. Bei Georg Danzers „Frieden“ sang das Publikum mit. Bjoern Alberternst & The Menace of Tyranny sind in der Zusammensetzung noch nie zusammen aufgetreten und präsentieren sich als „Projektcombo“ auf der Bühne des TaW. Das Musikexperiment gefiel dem Publikum. Die Gruppe hatte aber leider nur zwei Lieder dabei. Das nächste Mal bitte mehr.

Zum Abschluss gab es ein stimmgewaltiges Experiment. Aus den Kirchenchören St. Josef Warendorf, St. Johannes Milte und St. Mariä Himmelfahrt Füchtorf hatten sich 80 Sängerinnen und Sänger auf der Bühne zusammengefunden. Unter der Leitung von Elke Blienert und Christian Ortkrass verkündeten sie eine Friedensbotschaft mit geistlichen Liedern.

Die Botschaft „Sag Nein“ ist an diesem Abend definitiv angekommen.