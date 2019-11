Gegen „überdimensionierte B 64n“

Die Teilnehmer der Jahreshauptversammlung der Bürgerinitiative Verkehrskonzept Warendorf (BVW) mussten enger zusammen rutschen: Der Saal des Hauses Allendorf platzte Dienstagabend aus allen Nähten. Außer Mitgliedern waren auch Interessierte und Vertreter der Politik dabei. Unterschiedliche Meinungen und Ansichten prallten aufeinander.

Der Rückblick nahm einiges an Zeit in Anspruch. Vorsitzender Bernhard Kremann schaute aufs vergangene Jahr und 20 Jahre Vereinsgeschichte zurück. Er freute sich, dass sich neben der BVW weitere Initiativen, wie beispielsweise die der Unternehmer, gebildet haben, die das gleiche Ziel verfolgen: die „überdimensionierte B64n zu verhindern“. Dabei betonte Kremann, dass es nicht nur darum gehe, alles schlecht zu reden, sondern gemeinsam ein verträgliches Verkehrskonzept für Warendorf und Freckenhorst zu entwickeln. „Unser Vorschlag ist eine gemeinsame Verkehrswerkstatt mit Vertretern unterschiedlicher Interessengemeinschaften gewesen. Dies wurde uns von politischer Seite verwehrt“, ärgerte sich Kremann. „Wieso will uns die Politik nicht mitnehmen? Wofür haben wir die Vertreter denn gewählt?“ Als Lichtblick sah er jedoch die Kehrtwende bei der SPD , die nun ebenfalls eine B64n in dieser Form verhindern möchte.

„ Wofür haben wir die Vertreter denn gewählt? Wofür haben wir die Vertreter denn gewählt? “ Vorsitzender Bernhard Kremann fühlt sich nicht ernst genommen

Franz-Ludwig Blömker (SPD) nutzte die Chance, um das Engagement der Bürgerinitiative zu loben. „Sie haben viele Menschen in Warendorf zum Nachdenken gebracht“. Auch wenn Blömker betonte, dass die SPD nicht mit allen Forderungen konform gehe, wollte er die BVW weiter ermutigen. „Die Welt hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert – die Planungen der B64n nicht“.

Jessica Wessels und Hedwig Tarner von den Grünen gehören seit langen zu den kritischen Stimmen und bedankten sich für die Arbeit der BVW. „Vielleicht gibt es noch ein Einsehen, dass der zweispurige Ausbau des Schienennetzes sinnvoller und flächenschonender wäre“, hoffte Wessels. Frederik Büscher hatte als Vertreter der CDU, die die geplante B64n befürwortet, einen schweren Stand. „Sie wissen, dass die Mehrheit in der CDU einer anderen Meinung ist. Dennoch nehme ich ihre Interessen ernst“, betonte der Kreisvorsitzende.

Schwerer Stand für CDU-Vertreter Frederik Büscher

Michael Afhüppe stellte im weiteren Verlauf die Aufklärungskampagne vor, die seit der Fettmarktwoche in aller Munde ist. An unterschiedlichen Stellen an der B64 hatten Mitglieder wie berichtet schwarz umwickelte Strohballen platziert, an denen die Zahl drei und der Buchstabe „M“ zu finden war. „Wir haben die Zahl bewusst provokativ gewählt, um aufzurütteln. Denn mit der B64n kämen drei Millionen zusätzliche Pferdestärken auf uns zu. Wir wollen damit auch etwas Angst schüren“, erklärte Afhüppe. Auch zwei kurze Filme gehören zur Kampagne. „Ein Querschnitt der Interessenparteien hatte die Möglichkeit, sich zu äußern“, meinte Afhüppe über das Vorgehen und freute sich über die hohe Reichweite. Nachweislich wurden mit den Filmen mehr als 70 000 Menschen erreicht. Afhüppe zeigte beide Filme und erntete hier großen Applaus.

Vorsitzender Bernhard Kremann. Foto: Rebecca Lek

Matthias Wulf stellte die Infobroschüren vor, die von der IWS initiiert und von der BVW mit verteilt wurde. Auch wenn er die Broschüre als wichtige Informationsquelle für die Bürger sah, hatte das Ganze für ihn einen bitteren Beigeschmack. „Das wäre Aufgabe der Politik gewesen. Sie sind ihrer Informationspflicht nicht nachgekommen.“ Denn viele Bürger befürworten eine Umgehungsstraße, wüssten aber nicht, „dass es sich bei der B64n um eine Fernstraße mit Autobahncharakter“ handelt. Nachdem Wulf einen kurzen Überblick über Gespräch mit den Parteien, der IHK und Straßen NRW gab, formulierte Kremann die Forderungen der Initiative und forderte damit eine ortsnahe Umgehungsstraße, die den Ortskern entlastet und auch für die Freckenhorster nutzbar ist. Für ihn habe man „die Notlage der Freckenhorster vor die Karre einer Fernstraße gespannt“.

„ Sie sind ihrer Informationspflicht nicht nachgekommen. Sie sind ihrer Informationspflicht nicht nachgekommen. “ Matthias Wulf wirft der Politik Ignoranz vor

Bei den Wahlen fiel das Votum auf Matthias Wulf als zweiten Vorsitzenden. Seinen Posten als Beisitzer übernahm Michael Afhüppe. Als weitere Beisitzer wählte das Plenum Lisa Wulf, Thomas Serries und Markku Esterhues. Thorsten Petermann wurde erneut als Pressesprecher gewählt.