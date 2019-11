Unbekannte Personen brachen zwischen Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr und Donnerstagmorgen in Büroräume der Stadtverwaltung an der Lange Kesselstraße ein und stahlen dort Bargeld.

Die Polizei fragt nun: Wer hat in der Nacht im Umfeld der Stadtverwaltung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, ✆ 94 10 00, oder per E-Mail an Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.