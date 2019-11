Der Terror ist noch allgegenwärtig

Sechs Monate fernab der Heimat, eingesetzt in einem Krisengebiet, wo man jede Sekunde mit einem Anschlag rechnen muss: Über seine Erfahrungen und Erlebnisse in Afghanistan sprach Oberst Michael Maul , Kommandeur der Georg-Leber-Kaserne. Er stellte seinen Bericht unter die Frage: Sechs Monate verschwendete Lebenszeit oder sinnvoller Beitrag zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland?

Oberst Maul ging für die NATO-Mission „Resolute Support“, die am 1. Januar 2015 den Einsatz der International Security Assistance Force ablöste, als Berater in das Hauptquartier nach Kabul. „Eigentlich sollte unserer Einsatz 2014 beendet sein. Aber Afghanistan ist noch nicht so weit, dass man es allein lassen könnte“, erklärte der Kommandeur und bezeichnete das „deutsche Engagement als wichtig für die Stabilisierung des Landes“. Ziel sei es, dass „Afghanistan nie wieder zur Basis des Terrorismus wird“.

Maul lehnte sich bewusst an den vielzitierten Spruch des ehemaligen Bundesministers der Verteidigung an, dass die deutsche Freiheit am Hindukusch verteidigt werde. „Früher habe ich das anders gesehen. Nach meinem Auslandsaufenthalt kann ich dem voll zustimmen“, betonte der Oberst.

Er schilderte nicht nur seinen Tagesablauf, sondern auch die unterschiedlichen Projekte, die er vor Ort begleitet hat. Mauls Hauptaufgabe bestand darin, den Direktor des Generalstabes zu beraten, mit dem Ziel, den Generalstab zu optimieren.

Außerhalb des Camps gab es dabei eine klare Regel: immer in voller Ausrüstung. Hierbei handelte es sich um eine abgespeckte Variante einer Gefechtsausstattung. Zusätzlichen Schutz erhielt jeder Berater durch zwei bewaffnete Sicherheitskräfte, die ihm nicht von den Seiten wichen. „Die größte Gefahr geht von Schläfern oder erpressten Soldaten aus“, erklärte Oberst Michael Maul. Obwohl er sich persönlich nie bedroht gefühlt habe, sei der Terror durchaus allgegenwärtig: „Autobomben gehörten zur Tagesordnung. Größere Anschläge sind in Kabul ungefähr jeden zweiten Tag. Nur bei vielen Todesopfern alle paar Wochen schwappt etwas in die internationalen Medien.“

Dabei folgte der Kommandeur der Sportschule der Bundeswehr einem eigenem Mantra: entschlossen zu sein, nicht zu verzweifeln. Die klaren Strukturen und Hierarchien, die er aus der Bundeswehr gewohnt sei, hätten in Afghanistan gefehlt. Bei allen Beratungsgesprächen habe er einen Übersetzer benötigt, der aus dem Englischen in Dari übertrug. Dazu täglich ein Arbeitspensum von gut 14 Stunden; alles im allem eine große körperliche und seelische Belastung. „Vor Ort bin ich nicht erschöpft gewesen. Die Müdigkeit kam erst zu Hause“, beschrieb Maul.

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen und interkultureller Differenzen selbst im Camp sah er auf eine erfolgreiche Zeit in Afghanistan zurück. Was in Hinsicht auf seine NATO-Kameraden geholfen hat, sei ein ungeschriebenes Gesetz: Es wird weder über Politik noch über Religion gesprochen. Oberst Michael Maul sprach aber auch klare Worte über den Umgang miteinander. „Mit gesunden Menschenverstand kommt man weiter – und nicht mit westlichen Herrscherattitüden.“

Ein baldiges Ende der Mission ist für ihn nicht in Sicht. Dreh- und Angelpunkt sei das Engagement der USA. Zwei Drittel der 18 000 stationierten Soldaten stammten daher. Ohne dieses Engagement könne die Mission nicht aufrecht erhalten werden. „Es ist wichtig, die Terroristen vor Ort zu beschäftigen. So fehlen ihnen die Ressourcen, um nach Europa zu kommen“, beantwortete seine Eingangsfrage.

Eine Rückkehr nach Afghanistan ist in näherer Zukunft nicht geplant. Mindestens bis März 2021 wird Maul der Sportschule in seiner Funktion als Kommandeur erhalten bleiben.