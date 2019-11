Einträchtig hängen sie nebeneinander an der Wand und verbreiten Weihnachtsstimmung à la Warendorf: der Weihnachtsmann mit Sternenmädchen zu Pferd und zu Pony von Manfred Kronenberg , der Weihnachtsmann auf der Wolke von Johanna Lüffe, die Fassaden-Kollage von Andreas „Smoe“ Plautz sowie die Warendorfer Wunschkugel, die Künstler Dirk Groß gestaltet hat.

Vier ganz unterschiedliche Kunstwerke, die aber eines gemeinsam haben: Sie zierten in den vergangenen Jahren jeweils den Adventskalender der Bürgerstiftung Warendorf.

„Seit 2016 haben wir immer einen ortsansässigen Künstler gebeten, diese Aufgabe zu übernehmen“, erklärt Klaus Ende . Als er jetzt das vierte Motiv im Büro zu den anderen stellte, kam ihm der Gedanke: „Das ist viel zu schade, wenn die Bilder keiner sieht!“ Also nahm die Bürgerstiftung Kontakt mit dem TaW auf – und das Ergebnis ist: Bis Februar 2020 sind die vier Kunstwerke jetzt im Dachtheater zu bewundern. „Allein bis Weihnachten haben wir noch zehn Veranstaltungen, und dann geht es ja direkt weiter mit dem Neujahrsempfang“, freut sich Maria Rother, Vorsitzende des Vereins Theater am Wall, darüber, dass jetzt viele Menschen in den Genuss der farbenfrohen Kunstwerke kommen. „Zumal wir in der Vergangenheit ja auch schon einmal von dem Verkaufserlös profitieren durften“, bedankt sie sich noch einmal für die Spende an das TaW.

Wer noch einen der Kalender für dieses Jahr haben möchte, muss sich übrigens beeilen: „Die 5000 Exemplare sind so gut wie weg!“, kommentierte Ende. Allerdings sind diesmal auch Kunstdrucke und Postkarten von dem Werk erhältlich.

Wer zuschlägt, tut gleichzeitig etwas für den guten Zweck, wie der Vorstand betont: „Der Erlös – abzüglich der Herstellungskosten – kommt den laufenden Stiftungsprojekten zugute.“

Auch nach Februar sollen die Bilder weiter öffentlich ausgestellt werden – wo genau, steht jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest.