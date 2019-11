Am Freitagmorgen belästigte ein 38-Jähriger gegen 9 Uhr zunächst eine junge Freckenhorsterin in einem Textilgeschäft an der Industriestraße. Dann beschädigte er einen Pkw im Bereich des Kennzeichens und wurde von zwei Personen angesprochen. Darauf reagierte der Ennigerloher laut Polizei äußert aggressiv und schrie die Autobesitzerin aus Hoetmar lautstark an. Ein auf die Situation aufmerksam gewordener 48-Jähriger kam hinzu und wollte die Situation beruhigen. Dabei kam es zu einem Gerangel zwischen den Männern. Der Freckenhorster hielt den 38-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Diese nahm den Mann mit, um weitere Überprüfungen durchzuführen. Während

des Transports im Streifenwagen leistete er erheblichen Widerstand, so dass er ins Gewahrsam gebracht wurde. Da der Tatverdächtige erheblich alkoholisiert war und anscheinend unter Drogeneinfluss stand, ordnete das Amtsgericht die Blutprobenentnahme an. Die Beamten leiteten gegen den 38-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung auf sexueller Grundlage, der Sachbeschädigung, der Körperverletzung sowie des Widerstands gegenüber den Einsatzkräften ein.