Rose aus Stahl für Bad Rothenfelde

Im Rosengarten unweit des großen Bad Rothenfelder Gradierwerks herrscht an diesem trüben November-Dienstag reger Betrieb. Die „Freunde des Rosengartens“, eines mehr als 400 Mitglieder zählenden Vereins, haben alle Hände voll zu tun, den Garten winterfest zu machen. Die Veredelungsstellen der empfindlichen Rosen wollen angehäufelt, mit Nadelreisig und Sackleinen vor Kälte und Wintersonne geschützt werden. Einzig die morsche Buche, an deren Stamm sich eine Rambler-Rose schmiegt, will nicht so recht in den gepflegten Garten passen.

Das dachte sich auch Paul Stockhoff , als er im Zuge der Umgestaltung eines kleinen Beetes eine Bank versetzt und auf ihr Platz genommen hatte. Der Blick des 70-Jährigen blieb an der Buche hängen. „Die muss weg“, fand der Dissener und machte sich sogleich Gedanken über eine besonders langlebige Ersatzbepflanzung. Am Frühstückstisch entstand der Entwurf einer überdimensionalen Rose aus Stahl. Und natürlich hatte der pensionierte Bauingenieur auch sofort eine Idee, wer ihm diese bauen könnte.

Beim Freckenhorster Herbst hatte er vor zehn Jahren die Bekanntschaft des Warendorfer Kunsthandwerkers Werner Micke gemacht. „Sein Schwiegersohn war ein Arbeitskollege meiner Lebensgefährtin“, erzählt Stockhoff, der sich mit Micke anfreundete: „Er hat mir das Punktschweißen beigebracht“, verrät er.

Und auch jetzt taucht er regelmäßig in der Werkstatt des gelernten Schlossers auf, der bis zu seiner Pensionierung als Justiz-Bereichsleiter in Westkirchen tätig war und heute Metalle aller Art bearbeitet. Dort wurden und werden die Einzelteile der Rose geflext und geschweißt: Staubgefäße, die Blätter einer mit einem Durchmesser von 2,5 Metern gewaltigen Blüte, ein sieben bis acht Meter langer „Stiel“.

Die fertigen Teile der Rose, die am Ende etwa eine Tonne wiegen wird, sollen im Frühjahr vor Ort montiert werden. Da die Familie von Marianne Meyer zur Hörste, zweite Vorsitzende des Vereins „Freunde des Rosengartens“, in Bad Rothenfelde ein Garten- und Landschaftsbauunternehmen betreibt, war es naheliegend, die Einzelteile bis zur Montage in der dortigen Werkstatt zwischenzulagern.

Ehe Paul Stockhoff seinem Freund die Idee von der Rose aus Stahl unterbreiten konnte, musste der Verein „Freunde des Rosengartens“, dem mit Klaus Rehkämper praktischerweise Bürgermeister und Kurdirektor in Personalunion vorsitzt, sein Okay geben. Nachdem Paul Stockhoff dem Verein anlässlich seines runden Geburtstages die Staubgefäße und einen von drei Blütenstegen, auf denen später die drei Rosenblätter liegen werden, spendiert hatte, konnte eigentlich keiner „Nein“ sagen zu dem Projekt.

Stockhoff höchstpersönlich wacht darüber, dass die Kosten für die Rose aus Stahl, die im Laufe ihres Lebens Patina ansetzen und dann mit den Farben der Reisigbündel des Gradierwerkes korrespondieren wird, nicht aus dem Ruder laufen. 14- bis 20 000 Euro, schätzt er, würde die Rose normalerweise kosten. Dank guter Kontakte zu Stahlhändlern und -produzenten, eines Freundschaftspreises, den Werner Micke den Rosenfreunden macht, und viel Eigenleistung ist Stockhoff zuversichtlich, dass die Rose, die über Vereinsgelder und Spenden finanziert wird, nicht teurer als 13 000 Euro wird. Nachdem Statiker Florian Reich die Konstruktion statisch berechnet hat, wollen die Vereinsmitglieder das Fundament für die Rose, deren Blüte allein schon 350 Kilo wiegen wird, noch bis Ende des Jahres legen. Mitte Juni, passend zum Rosenfest, soll die Rose aus Stahl stehen

. Umgeben sein wird sie von Rankgittern mit verschiedenfarbigen Kletterrosen. „Das wird ein Farbenfeuerwerk“, ist Paul Stockhoff überzeugt. Werner Micke scheint den Gedanken, dass „seine“ Rose Mittelpunkt eben dieses Feuerwerks sein wird, noch ein wenig sacken lassen zu müssen und staunt: „Dass man sich auf die alten Tage noch ein Denkmal setzt . . .“