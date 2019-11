Wo sich die Schüler der Dechant-Wessing-Schule sicher fühlen? Zuhause. Bei Papa. Und überall dort, wo der Bezirksbeamte Ralf Kesse sich blicken lässt, der allerdings in Kürze pensioniert und daher mit einem Lied und einem Präsent am Freitagmorgen von der Schulgemeinschaft verabschiedet wurde.

Dass es, wenn Papa und Mama oder die Polizei gerade einmal nicht greifbar sind, trotzdem Orte im Dorf gibt, an denen Kindern in Not, die sich von Fremden verfolgt oder von Mitschülern bedroht fühlen, den Bus verpasst oder sich verlaufen haben, geholfen wird, garantiert das Projekt Notinsel. Renate Lohmann, Lehrerin der Dechant-Wessing-Schule, Anne Rudde und Anja Molitor vom Förderverein der Schule, zeigten den Schülern aller Jahrgänge am Freitag in Wort und Bild, wo diese rettenden Inseln in Hoetmar zu finden sind. In welchen Fällen sie als Zufluchtsorte dienen können, zeigten Nora und Nelly in kleinen Spielszenen.

Zu erkennen sind sie an einem Notinsel-Aufkleber. Dieser klebt in den Schaufenstern oder Türen des Getränkemarktes Averbeck, der Bäckerei Diepenbrock, der Dechant-Wessing-Schule, des Frischmarktes, des Lambertus-Kindergartens, des Versicherungsbüros Bernd Schlichtmann, des Hoetmarer Küchenstudios, des Friseurs Piekenbrink, der Arztpraxis Dr. Mathias Brandt, der Zahnarztpraxis Friederike von Kolson, der Provinzial-Geschäftsstelle, des Geschäftes Schreiben & Schenken, der Firma Thüsing und bald auch beim Landhandels Gersmann.