Zu schade für den Reißwolf

Casper David Friedrich (Mann auf Kreidefelsen) kommt bei Friedrich Kreuzberg nicht in den Reißwolf. Auch nicht die DDR-Briefmarke oder die deutsche Sonderbriefmarke (Wildtier des Jahres 2010) mit dem Dachs. Kreuzberg ist kein Briefmarkensammler, er sieht Briefmarken mit anderen Augen, integriert sie in seinen Bildern im Miniatur-Format.

Man muss schon genau hinschauen, um die Marke in seinen gerade mal sechs mal neun Zentimeter kleinen Bildern auf Büttenpapier wiederzuentdecken. „Die Idee müsste ich mir eigentlich patentieren lassen“, schmunzelt Kreuzberg.

Dabei war es Zufall: Er konnte es nicht übers Herz bringen, die Marken durch den Reißwolf zu jagen. Viel zu schön, um sie zu vernichten.

Vorsichtig, mit Hilfe eines Skalpells, trennt er die gestempelten Marken von den Briefumschlägen. Mit einem Gemisch aus Öl- und Acrylfarben drückt er der Marke anschließend seinen eigenen Stempel auf, integriert sie und schafft so ein kleines Kunstwerk– per Marmoriertechnik. Dabei verwendet er einen Glasspachtel. Die feuchte Farbe wird per Glasscheibe und Handdruck auf das Büttenpapier gedrückt und gedreht.

Ein Verfahren, das Kreuzberg immer weiter entwickelt hat und auch für seine großen Bilder anwendet. Dann muss aber auch schon mal die hauseigene Badewanne herhalten. Gefüllt mit Wasser und Ölfarbe. Bevor er das Büttenpapier auf die Wasseroberfläche legt und schnell wieder abzieht, bringt er mit einem Kochlöffel Bewegung in das Wannenbad. Was dann aufs Papier abperlt, ist für den Maler und Grafiker nicht nur der Grundstock, sondern immer wieder eine Überraschung. Dann kommt das Feintuning mit Bleistift oder Pinsel.

Zurück zu den Briefmarken: Alte Marken müssen es sein, weit gereist, durch viele Hände gegangen. Motivmarken wie Pflanzen, Tiere oder Landschaften sind dem Maler und Grafiker Kreuzberg am liebsten. Die Briefmarke zwingt ihn Farbe und Stil immer wieder zu ändern. Kleine Marke – große Wirkung. Denn Kreuzberg möchte mit seinen Bildern die Schönheit der Natur ausdrücken – aber auch wachrütteln, sensibler mit der Umwelt umzugehen. Wenn „ Friedel “, wie der 77-Jährige liebevoll von seinen Freunden genannt wird, im Wald spazieren geht, dann kann es schon mal passieren, dass er spontan einen dicken Baum umarmt. Spinnert? Keineswegs! „Walddusche“ nennt Kreuzberg das. Und er könnte sich auch vorstellen, Parkranger zu sein. „Ich schließe dann meine Augen, öffne weit den Mund und horche in die Natur hinein. Dann denke ich: Lieber Gott, du hast mir die Bäume geschaffen, wie ich sie haben will. . .“

„Waldspaziergang“ heißt dann auch ein Gedicht, das das Multitalent Kreuzberg geschrieben hat. „Wenn du nicht Romantiker bist, kannst du kein Maler sein.“ Das Leben, findet Kreuzberg, „das Leben ist viel zu kurz, um alles zu erledigen, was man machen will.“

Friedel Kreuzberg ist jedoch nicht von Haus aus Maler und Grafiker: Maschinenbaulehre bei den Klöckner-Werken, Technikerschule, kurzes Gastspiel bei der Bundeswehr, um ein nicht abzuschlagendes Angebot als Verkaufsleiter bei der Textilfirma Global in Ahlen anzunehmen, Ausbildung zum Bergretter, danach wieder zwölf Jahre Zeitsoldat. Der Malerei ist der Hauptfeldwebel (Spieß) immer treu geblieben. Sein Atelier in der Oststraße 29 ist ein richtiger Kulturtreff. Zwischen seinen Collagen, Plakaten, Bleistift-Skizzen, fotorealistischen Gemälde von Tieren und Pflanzen, Linolschnitten, Radierungen, Grafiken und Federzeichnungen, ist immer Platz für menschliche Begegnungen. „Friedel“ erzählt gern, von seinen vielen Reisen durch Europa, von der Wildnis Kanadas, von Afrika, Mittelamerika und dem indischen Ozean. Mehrere Tagebücher erzählen davon. Und Kreuzberger Nächte sind lang . . .