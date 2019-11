Eben noch hatte sich Bernd Reinker darüber geärgert, „dass das Ding so scheußlich aussieht“, da bekam er einen Anruf aus dem Denkmalamt. Und den Tipp, für die Restaurierung des „Dings“, des alten Prellbocks, der in der Grünanlage an der Warendorfer Straße an den längst verschwundenen Freckenhorster Bahnhof erinnert, Fördermittel aus einem vom NRW-Heimatministerium aufgelegten Förderprogramm für historische Schienenwege zu beantragen. Im Auftrag des Heimatvereins stellte Reinker einen entsprechenden Antrag bei der Bezirksregierung. Im August (die WN berichteten) lag dem Verein der Zuwendungsbescheid vor. Mit 3272 Euro werden die Erneuerung von Holzstreben eines Schienenteilstücks sowie der Neuanstrich des Prellbocks und der Achse eines alten Eisenbahnwaggons gefördert. „70 Prozent der Gesamtmaßnahme, die 4675 Euro kostet, werden gefördert, 30 Prozent muss der Heimatverein selber aufbringen“, sagt Reinker. „Das geht auch in Form von Eigenleistung“, ergänzt er und berichtet von Bernhard Schnecking, der den Auftrag habe, alle am Denkmal montierten Schilder zu säubern. Schnecking verbindet mit dem Bahnhofsgelände Kindheitserinnerungen verbindet. Sein Vater war der letzte Bahnhofsvorsteher.

Der Zuwendungsbescheid war an eine weitere Bedingung geknüpft: Die Maßnahme muss noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. „Da habe ich Nägel mit Köpfen gemacht“, sagt Reinker, der den Freckenhorster Malermeister Dominik Kraß mit dem Anstrich von Prellbock und Eisenbahnwaggon-Achse beauftragt hat. Kraß wiederum stellte den Kontakt zur Firma Kloos in Hoetmar, Spezialist für Sandsteinreinigungen, her. Binnen zwei Tagen war das Denkmal sandgestrahlt. Sobald es frisch gestrichen ist, werden Mitglieder des Heimatvereins die alten durch sechs neue Bahnschwellen aus dem Sägewerk Schuckenberg in Milte ersetzen.

„Dann müssen wir nur noch jemanden finden, der das Unkraut jätet“, sinniert Reinker, den noch eine weitere Baustelle beschäftigt. Die Bodenplatte für das neue Kunstwerk, das am Freckenhorst-Schriftzug installiert werden soll, liegt zwar längst, doch immer noch fehlen Reinker 2000 Euro für die von der Stromberger Künstlerin Regina Liekenbrock geschaffenen Skulptur.