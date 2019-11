Seit dem Jahr 2004 entwirft der Bürgerausschuss Warendorfer Karneval einen Sessionsorden und einen Pin. Der Wasserturm in den Stadtfarben ziert in diesem Jahr beide Schmuckstücke. Den Orden gibt es für sechs Euro, den Ansteckpin für drei Euro.

Die Verkaufserlöse dienen zur Unterstützung des jährlichen Rosenmontagsumzuges. Ab sofort ist das „Heavy Metal“ bei den Mitgliedern des Bürgerausschusses zur Förderung des Warendorfer Karnevals erhältlich. Den Orden gibt es wieder in einer limitierten Auflage, den Ansteckpin ebenfalls.

Alle Jahre wieder rührt der Bürgerausschuss auch mit dem Verkauf der Lose die Werbetrommel. Ab sofort sind die beliebten Lose beim Bürgerausschuss Warendorfer Karneval, den Möhnen und der JuKa zu haben, deren Erlös den Warendorfer Straßenkarneval unterstützt. Der Kauf lohnt sich zum einen wegen des guten Zwecks. Denn schließlich freuen sich nicht nur die Warendorfer Karnevalisten im kommenden Jahr auf einen tollen Karnevalsumzug, der sich durch die Warendorfer Straßen schlängelt. Zum anderen wegen der hochwertigen, guten Gewinne. Wie in den Vorjahren auch stiftet das Reisebüro Sieckendiek zwei Reisegutscheine im Wert von 500 Euro (1. Preis) und 300 Euro (2. Preis). Als weitere Preise locken ein Hubschrauberrundflug und ein Wochenende mit einem aktuellen Volkswagenmodell. Darüber hinaus gibt es viele Gutscheine aus der Warendorfer Geschäftswelt und der Gastronomie zu gewinnen. Ralf Sawukaytis vom Bürgerausschuss erklärte „Auch in diesem Jahr bleibt die Zahl der Lose und die Höhe der Gewinne das Geheimnis vom Bürgerausschuss, aber das sich eine Teilnahme lohnt, zeigen die vielen zufriedenen Gewinner der Vorjahre!“

Auch in diesem Jahr beträgt der Lospreis wieder und unverändert einen Euro und die Gewinner werden, wie in jedem Jahr, an Aschermittwoch (6. März) vom neuen Warendorfer Stadtprinzen und seiner Prinzenfrau gezogen. Alle Preise und die gezogenen Losnummern können unter www.warendorferkarneval.de eingesehen werden.

Ab 4. Januar sind die Lose auch in diversen Warendorfer Gastronomiebetrieben erhältlich.