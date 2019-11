Zum Jubiläum geht es nach Rom

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Knapp zwei Wochen, bevor der Heilige Nikolaus am 5. Dezember (Donnerstag), dem Vorabend zum Nikolausfest, alle Freckenhorster Kinder Zuhause besucht, trafen sich am Freitag die Ruprechte und Nikolause, Vereinsmitglieder und Vertreter der Nachbargemeinschaften zur traditionellen Wintersynode im Stiftshof Dühlmann zur Vorbereitung des Nikolausabends und zur Mitgliederversammlung des Vereins, der hinter dem Nikolaus-Collegium steht.

Doch nicht nur wegen des Besuchs der Kinder dürfen sich die Aktiven auf den Nikolausabend freuen. In der Versammlung des Vereins, die vor der Diözesenverteilung abgehalten wurde, kündigte Richard Poppenborg, Primas des Collegiums und Vorsitzender des Vereins, an, dass an diesem Abend auch das neue Banner des Collegiums vorgestellt wird. Die hochwertig gefertigte Vereinsfahne soll zu offiziellen Anlässen das Nikolaus-Collegium repräsentieren.

Rückblickend auf das vergangene Jahr dankte Vorstandsmitglied Stefan Altefrohne allen Aktiven, vor allem den Mitgliedern aus den Nachbargemeinschaften für die gute Zusammenarbeit. Und das nicht nur beim Nikolausabend, sondern bei den zwei weiteren großen Aktivitäten, den Ständen auf dem Freckenhorster Herbst und dem Weihnachtsmarkt. Für die Finanzierung des Nikolausbesuchs bei den Kindern seien die Stände dringend notwendig. Unerfreulich sei der Kontakt mit einem Abmahnanwalt gewesen, der sich mit einer Geldforderung aufgrund einer im internen Bereich der Internetseite den Nikolausen zur Verfügung gestellten Geschichte an das Collegium gewandt hatte. Man sei jedoch mit einem „blauen Auge“ davon bekommen, berichtete Dieter Kral im Kassenbericht, dass die ursprüngliche Summe durch Verhandlungen mit Anwälten ungefähr halbiert werden konnte. Schon im Blick haben die Nikolause das 75-jährige Jubiläum des Collegiums 2022. Als Auftakt dazu könnte in den Herbstferien 2021 eine Romfahrt durchgeführt werden. Erste Planungen erläuterte Pfarrer em. Bernhard Lütkemöller den Anwesenden, die sich an der Fahrt sehr interessiert zeigten. Zur im nächsten Jahr geplanten Fahrt zur befreundeten Nikolausgilde in Hauzenberg (Bayern) informierte Karl Ertl.