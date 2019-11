Ein wenig erinnern sie an Adventskalender, die kleinen Stahlschränkchen mit den nummerierten Türchen, von denen es allerdings mehr als 24 gibt. Früher hingen sie in jeder Kneipe, heute haben die Sparschränke Seltenheitswert. In der Gaststätte Northoff hängt noch ein Exemplar, das seit 50 Jahren von den Mitgliedern des Sparclubs „ümmer men drin“ gefüttert wird, die am Freitagabend in ihrem Vereinslokal auf das denkwürdige Ereignis anstießen. Unter den 40 Mitgliedern waren auch vier Urgesteine. Dieter Voss, Dieter Görgens, Heinz Sengenhorst und Heinz „Knolli“ Dollmann gehören zu den Mitbegründern des Sparclubs und wurden am Freitag geehrt. In den Anfangsjahren, berichtet Clubmitglied Alois Sokolowski, habe die 14-tägige Sparrate bei 50 Pfennigen gelegen. Heute betrage das Mindestspargeld alle 14 Tage fünf Euro. Für das Nichtansparen werde ein Strafgeld fällig. War das Gemeinschaftssparen früher offenbar reine Männersache, gehören dem Hoetmarer Club seit einigen Jahren auch acht weibliche Mitglieder an. Die Auszahlung der Spareinlagen findet in den Sparclubs im Rahmen eines Sparclubfestes statt. Mancherorts fällt dieses Fest in die Weihnachtszeit und findet dann in einem entsprechend festlichen Rahmen statt. In einigen Clubs wird die gesamte Spareinlage ausgezahlt, manchmal wird mit einem Teilbetrag die Feier finanziert. In Hoetmar hat es Tradition, dass die Auszahlung in Verbindung mit einem gemeinsamen Abendessen im Vereinslokal erfolgt. Das Abendessen, geliefert von einem Partyservice, besteht – und auch das hat Tradition – aus Rindergulasch, Kartoffeln und Sauerkraut.